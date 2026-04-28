Mondiali 2026, novità cartellini gialli: verranno azzerati dopo le partite dei gironi

In attesa del prossimo 11 giugno, giorno in cui è in programma la gara inaugurale dei Mondiali 2026, arrivano importanti novità regolamentari che riguardano il conteggio delle ammonizioni dei calciatori durante il torneo.
Infatti, come prevede una norma varata dal Consiglio FIFA, in programma oggi a Vancouver in Canada, i conteggio dei cartellini comminati ai calciatori verrà azzerato dopo la fase a gironi, riprendendo da capo a partire dai sedicesimi di finale, il nuovo turno a eliminazione diretta introdotto da questa edizione per via dell’allargamento a 48 nazionali partecipanti.
La norma è stata introdotta per consentire di ridurre il rischio di squalifica, aumentato in questa edizione proprio dal fatto che ci sia un turno in più nella fase a eliminazione diretta.
In un primo momento si pensava di aumentare il numero di cartellini gialli per far scattare la squalifica, ma poi si è deciso per la soluzione di azzerare le ammonizioni dopo le prime tre partite del torneo. La stessa cosa sarà fatta, e qui si parla di conferma, dopo i quarti di finale.