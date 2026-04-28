Mondiali 2026, novità cartellini gialli: verranno azzerati dopo le partite dei gironi

In attesa del prossimo 11 giugno, giorno in cui è in programma la gara inaugurale dei Mondiali 2026 , arrivano importanti novità regolamentari che riguardano il conteggio delle ammonizioni dei calciatori durante il torneo.

La norma è stata introdotta per consentire di ridurre il rischio di squalifica, aumentato in questa edizione proprio dal fatto che ci sia un turno in più nella fase a eliminazione diretta.

In un primo momento si pensava di aumentare il numero di cartellini gialli per far scattare la squalifica, ma poi si è deciso per la soluzione di azzerare le ammonizioni dopo le prime tre partite del torneo. La stessa cosa sarà fatta, e qui si parla di conferma, dopo i quarti di finale.