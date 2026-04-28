Inchiesta arbitri, Moggi: «Vogliono fare le scarpe a Marotta perché è il migliore. Rocchi? È una persona integerrima»

Sulla inchiesta relativa al mondo arbitrale venuta alla luce sabato, ma in atto dalla Procura di Milano da più di un anno ormai, è intervenuto anche Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus coinvolto in Calciopoli nel 2006, per cui è stato radiato a vita dalla giustizia sportiva. «Vogliono fare le scarpe a Marotta – ha esordito Moggi all’edizione odierna di Libero –. Perché è il più bravo. Hanno fatto lo stesso con me: dicevano che ero il dirigente migliore del mondo, che con me si vinceva, e intanto mi stavano facendo fuori. Ero diventato scomodo. Chi c’è dietro? Questo non va chiesto a me».



«Faccio solo notare le analogie col mio caso – ha continuato l’ex dirigente sportivo che il prossimo 10 luglio compirà 89 anni –. Marotta è uno che sa costruire le squadre, conosce a memoria il calcio, è uno che sa dirigere, viene osannato. In questo calcio mediocre, distrutto nel 2006, i presidenti e i dirigenti capaci si contano sulle dita di una mano, le cito De Laurentiis e Percassi. E poi mi scusi: che interesse avrei, io, a difendere l’Inter?». Nel merito dell’inchiesta, che vede fra gli indagati anche l’ex designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi: «Siamo alla riedizione di Calciopoli, c’è qualcuno che vuole mettersi in evidenza indagando sul calcio. Da Calciopoli non è uscito niente: c’è stato un pm, Narducci, che ha detto che ho chiuso un arbitro in uno spogliatoio. Ha scambiato una battuta con un sequestro di persona: ma dai, su!».