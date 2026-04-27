Con lo scudetto sempre più verso l’Inter, a infuocare il finale di campionato ecco la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League , con conseguenze con per tutti i piazzamenti relativi all’Europa , senza dimenticare la finalissima di Coppa Italia che potrebbe ulteriormente far mutare la situazione legata alla classifica di Serie A. Attualmente sono sei le squadre che in campionato stanno lottano per la qualificazione alle tre competizioni UEFA della prossima stagione.

Serie A scontri diretti – Sei squadre in corsa per l’Europa

Detto dell’Inter, nessuno si è ancora assicurato un piazzamento europeo e i posti disponibili dal campionato dipenderanno anche dalla formazione che vincerà la Coppa Italia. Attualmente, la situazione in classifica è la seguente:

Napoli 69 (qualificazione in Champions)

Milan 67 (qualificazione in Champions)

Juventus 64 (qualificazione in Champions)

Como 61 (qualificazione in Europa League)

Roma 61 (qualificazione in Europa League)

Atalanta 54* (qualificazione per preliminari Conference)

* una partita in meno

Ma al netto dei punti di distanza tra le squadre, chi se la passa meglio in termini di scontri diretti? Va ricordato, infatti, che queste sfide sono fondamentali per capire chi si piazzerebbe davanti in classifica qualora si verificasse un arrivo a pari punti. Se in caso di eventuale lotta Scudetto o di lotta retrocessione tra due squadre, gli scontri diretti contano solamente per stabilire dove si giocherebbe lo spareggio, nel caso della corsa all’Europa determinano ancora il piazzamento in classifica. La squadra che ha ottenuto più punti o vanta una miglior differenza reti all’interno di uno scontro diretto si posiziona dunque davanti all’avversaria nella graduatoria finale.

Tuttavia, se questa prima discriminante non dovesse rompere l’equilibrio (con una parità di punti conquistati e reti segnate e subite nello scontro diretto), si analizzerebbe successivamente la differenza reti nell’intero campionato, passando poi alle reti segnate sempre in campionato e, infine, alla clamorosa eventualità del sorteggio.

Serie A scontri diretti – Scatto Juve: bianconeri avanti su tre big

A quasi quattro giornate dal termine del campionato, ci sono ancora alcune sfide di ritorno che devono essere disputate, ma è tuttavia possibile farsi un’idea di chi si trova in vantaggio e in svantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti nella corsa ai piazzamenti europei, in particolare dopo il pareggio di San Siro fra Milan e Juventus.

IN VANTAGGIO

Napoli su Roma e Atalanta ;

su e ; Milan su Como e Roma;

su e Juventus su Napoli, Roma e Atalanta ;

su e ; Como sulla Juventus ;

sulla ; Atalanta sulla Roma.

IN SVANTAGGIO

Napoli con la Juventus

con la Juventus Juventus con il Como

con il Como con il Milan

con il Roma con Napoli , Milan, Juventus e Atalanta

con , e Atalanta con Napoli e Juventus

IN PARITÀ

Napoli-Milan

Milan-Juventus

Como-Roma

Como-Atalanta

Napoli-Como (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Milan-Atalanta (in attesa del ritorno)

Questa dunque la situazione attuale, in attesa che il quadro si completi nelle ultime giornate di campionato in programma nelle prossime settimane.