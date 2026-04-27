Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati

Mentre emergono i nomi degli altri indagati nell’inchiesta arbitri condotta dalla Procura di Milano, quelli resi pubblici sono in totale cinque fra cui Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, nessun tesserato dell’Inter, né tantomeno la società nerazzurra, è indagato.
L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale ruota, allo stato attuale, attorno a cinque nomi e a un unico fascicolo investigativo. Il procedimento è coordinato dal pubblico ministero Maurizio Ascione e condotto dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza. Gli indagati per ipotesi di concorso in frode sportiva sono, come detto, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al VAR Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. A questi si aggiunge Daniele Paterna, indagato però per false informazioni al pubblico ministero.
Infine, nella giornata di oggi è emerso come l’indagine sia stata aperta più di un anno fa, qualche settimana prima della lettera-denuncia di Domenico Rocca nei confronti dei vertici AIA, che aveva portato a un fascicolo di inchiesta della Procura FIGC, che poi ha deciso di archiviare il tutto, ma che adesso potrebbe riaprire il filone di indagine quando avrà avuto dalla Procura di Milano gli atti.