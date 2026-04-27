Inchiesta arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati

Mentre emergono i nomi degli altri indagati nell’inchiesta arbitri condotta dalla Procura di Milano, quelli resi pubblici sono in totale cinque fra cui Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, nessun tesserato dell’Inter, né tantomeno la società nerazzurra, è indagato.

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale ruota, allo stato attuale, attorno a cinque nomi e a un unico fascicolo investigativo. Il procedimento è coordinato dal pubblico ministero Maurizio Ascione e condotto dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza. Gli indagati per ipotesi di concorso in frode sportiva sono, come detto, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al VAR Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. A questi si aggiunge Daniele Paterna, indagato però per false informazioni al pubblico ministero.