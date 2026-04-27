FIGC, apprezzamento da Gravina per la riforme proposte dalla politica: ma ribadito il no al commissariamento

Quest’oggi, presso la sede di Roma della FIGC, si è svolto il Consiglio Federale che si è aperto con la relazione del presidente dimissionario Gabriele Gravina che ha informato i consiglieri sui motivi che hanno portato alle due dimissioni in seguito alla mancata qualificazione, la terza consecutiva, dell’Italia ai Mondiali. Inoltre, Gravina ha messo al corrente i presenti delle sue interlocuzioni, avute negli scorsi mese, con le componenti federali e con la VII Commissione della Camera dei Deputati.

Riferendosi in particolare a quest’ultimo punto, Gravina ha spiegato che aveva preparato una relazione sullo stato di salute del calcio italiano, poi pubblicata sul sito federale una volta annullata l’audizione prevista inizialmente per l’8 aprile. Nel suo intervento, ha poi ribadito la necessità di chiarire una volta per tutte, anche a beneficio di media e tifosi, il perimetro d’azione e le conseguenti responsabilità della Federazione, delle Leghe e delle istituzioni, a tutti i livelli. Infine, si è detto felice che le proposte avanzate nella suddetta relazione siano state riprese quasi per intero nella bozza di disegno di legge fatta circolare la scorsa settimana in Senato, ma allo stesso tempo ne ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la FIGC, definendolo un atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti CIO, FIFA e UEFA.