Cambia il ranking per il Mondiale per Club: le novità della FIFA per la Champions

La FIFA riscrive i criteri di accesso e soprattutto il sistema di ranking per il nuovo Mondiale per Club, introducendo modifiche rilevanti che riguardano da vicino la UEFA Champions League. Come anticipato da Calcio e Finanza, dopo una prima fase basata su criteri differenziati tra le confederazioni, l’organo di governo del calcio mondiale ha deciso di uniformare il sistema a partire dall’edizione 2029, superando le eccezioni applicate in precedenza al calcio europeo.

Nella versione originaria, approvata dal Consiglio FIFA nel marzo 2023, il ranking prendeva in considerazione i risultati ottenuti nelle ultime quattro stagioni delle principali competizioni continentali, con un sistema pensato per premiare sia la continuità sia i risultati partita per partita: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e ulteriori 3 punti per ogni avanzamento di turno. Tuttavia, per i club europei era stata introdotta una deroga significativa: considerando l’esistenza del coefficiente UEFA, il ranking per il Mondiale per Club 2025 si basava su un modello diverso, con 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e bonus progressivi più articolati (4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 per gli ottavi e ulteriori punti per ogni turno superato).

La metodologia approvata per la classifica delle squadre europee era quindi la seguente: