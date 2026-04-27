Cambia il ranking per il Mondiale per Club: le novità della FIFA per la Champions

La FIFA riscrive i criteri di accesso e soprattutto il sistema di ranking per il nuovo Mondiale per Club, introducendo modifiche rilevanti che riguardano da vicino la UEFA Champions League. Come anticipato da Calcio e Finanza, dopo una prima fase basata su criteri differenziati tra le confederazioni, l’organo di governo del calcio mondiale ha deciso di uniformare il sistema a partire dall’edizione 2029, superando le eccezioni applicate in precedenza al calcio europeo.
Nella versione originaria, approvata dal Consiglio FIFA nel marzo 2023, il ranking prendeva in considerazione i risultati ottenuti nelle ultime quattro stagioni delle principali competizioni continentali, con un sistema pensato per premiare sia la continuità sia i risultati partita per partita: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e ulteriori 3 punti per ogni avanzamento di turno. Tuttavia, per i club europei era stata introdotta una deroga significativa: considerando l’esistenza del coefficiente UEFA, il ranking per il Mondiale per Club 2025 si basava su un modello diverso, con 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e bonus progressivi più articolati (4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 per gli ottavi e ulteriori punti per ogni turno superato).
La metodologia approvata per la classifica delle squadre europee era quindi la seguente:
- 2 punti per una vittoria
- 1 punto per il pareggio
- 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi
- 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale
- 1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione.
Questo doppio binario viene ora superato. Per il ciclo di qualificazione 2025-2028, valido per il Mondiale per Club 2029, la FIFA introduce un sistema unico per tutte le confederazioni: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 3 punti per ogni passaggio del turno. Un modello più lineare e uniforme, che punta a rendere più leggibile e comparabile il ranking tra club di diversi continenti, eliminando le disparità metodologiche.
- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio
- 3 punti per il passaggio a ciascuna fase della competizione
Resta però una specificità per l’Europa, legata al nuovo formato della Champions League introdotto dalla stagione 2024/25. La fase “a girone unico” (League Phase) prevede infatti che le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto disputino uno spareggio in più per accedere agli ottavi di finale, con due partite aggiuntive rispetto alle prime otto classificate, qualificate direttamente. Questo crea un potenziale squilibrio: chi passa dai playoff ha più opportunità di accumulare punti.
Per evitare una distorsione competitiva, la FIFA ha introdotto un correttivo: le squadre qualificate direttamente agli ottavi riceveranno un bonus di 12 punti, equivalente al massimo bottino ottenibile da chi disputa e supera il playoff. In questo modo viene garantita un’equità sportiva, evitando che un miglior piazzamento nella fase campionato si traduca paradossalmente in un minor punteggio nel ranking.
Il nuovo sistema prevede inoltre alcune precisazioni operative: i punti per il passaggio del turno vengono assegnati solo al verificarsi formale dell’avanzamento (ad esempio al termine della fase a gironi o quando è noto il vincitore di uno scontro diretto), mentre in caso di partite non disputate i punti vengono attribuiti secondo le decisioni delle confederazioni competenti. Il ranking, infine, non sarà aggiornato in tempo reale ma validato dopo ogni giornata di gara e dopo i sorteggi.