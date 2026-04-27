Frattura allo zigomo per Modric: rischio stagione finita con il Milan

Nel corso del secondo tempo di Milan-Juventus, in seguito a uno scontro aereo ad alto impatto con Manuel Locatelli, Luka Modric è dovuto uscire dal campo per «una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore».
Un aggiornamento che arriva dalla nota pubblicata dal Milan in seguito ali esami strumentali effettuati oggi. «Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione», conclude la nota del club rossonero. Ma secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un problema di non poco conto per Massimiliano Allegri.
Infatti, dalle prime impressioni per il croato si parla di stagione finita, visto che questo guaio fisico lo costringerebbe a saltare le ultime quattro giornate di campionato con il Milan alla ricerca degli ultimi punti utili per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.
I rossoneri di Allegri sono attesi, dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dalla sfida interna con l’Atalanta, e poi dal Genoa con l’ultimo turno che li metterà di fronte al Cagliari fra le mura amiche di San Siro.