L'inviato speciale di Trump Paolo Zampolli: «Italia ai Mondiali? Più del 50% delle possibilità»

«Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50% – ha esordito Zampolli –. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump ».

Dopo aver lanciato la sua proposta di ripescare l’Italia per i Mondiali 2026 andando a sostituire così l’ Iran , che non ha ancora sciolto le proprie riserve sulla sua partecipazione al torneo che inizierà il prossimo 11 giugno, l’inviato speciale dell’amministrazione Trump, Paolo Zampolli , è intervenuto nel corso della puntata numero 792 de “La Politica nel Pallone” di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.

Zampolli che ha poi aggiunto: «Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della Guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell’Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano».

«Risposta di Trump? Non ci ho parlato direttamente ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono molto molto benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America. Se l’Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno, ma tutto può succedere», ha concluso Zampolli.