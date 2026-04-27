AIA, scelto Dino Tommasi come designatore ad interim per Serie A e B

Sarà Dino Tommasi il designatore ad interim per la Serie A e B fino al termine della stagione 2025/26 in seguito all’autosospensione di Gianluca Rocchi dopo lo scoppio dell’inchiesta della Procura di Milano che lo vede indagato con l’ipotesi di reato di concorso in frode sportiva. Lo riporta l’ANSA.
Ma chi è Dino Tommasi? Nato Bassano del Grappa nel 1976 inizia la propria carriera da arbitro nel 2003 in Serie C fino ad arrivare in A nel 2013 per poi essere dismesso due anni più tardi nel 2015 dopo 54 partite dirette nella massima serie.
Tommasi, che compierà i 50 anni la prossima settimana, inizia il percorso da direttore di gara all’età di 17 anni, poi una lunga gavetta che lo porterà al debutto in A nel marzo 2008 in Udinese-Lazio. Nell’estate 2015, invece, la dismissione dall’organico per «motivate valutazioni tecniche». Abbandonato il campo, il suo percorso da dirigente comincia in Veneto, dove è per qualche anno presidente del Comitato Regionale Arbitri prima di fare il salto nel 2020 al Comitato Interregionale, su nomina dell’allora presidente Marcello Nicchi.
Poi, l’ingresso tra i componenti della Can A e B, in virtù del quale negli ultimi mesi viene spesso chiamato in causa per analizzare il comportamento dei fischietti durante le puntate di Open VAR, su DAZN. Una posizione da cui più volte corregge le decisioni di campo e moviola. Su di lui, infine, ricade la scelta dell’AIA come designatore ad interim, in linea con la volontà di «assicurare la continuità della funzione tecnica» espressa dall’associazione arbitrale in una nota.