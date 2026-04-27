Franchi, Fiorentina pronta a contribuire con 55 milioni ma a determinate condizioni

Questa mattina si è svolto un ulteriore sopralluogo allo stadio Franchi, per valutare l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione, a cui ha partecipato anche la Fiorentina, rappresentata dal direttore generale Alessandro Ferrari. Insieme a lui erano presenti il ministro per lo Sport Andrea Abodi e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

E nelle prime ore pomeridiane la società viola ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, un comunicato in merito all’incontro svoltosi al Franchi. «La visita si è concentrata sull’avanzamento dei lavori della Fase 1 e sullo stato del cantiere attualmente in corso», si legge con il club toscano che ha poi comunicato importanti novità sul secondo lotto dei lavori, quello attualmente scoperto dai finanziamenti.