Franchi, Fiorentina pronta a contribuire con 55 milioni ma a determinate condizioni

Questa mattina si è svolto un ulteriore sopralluogo allo stadio Franchi, per valutare l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione, a cui ha partecipato anche la Fiorentina, rappresentata dal direttore generale Alessandro Ferrari. Insieme a lui erano presenti il ministro per lo Sport Andrea Abodi e la sindaca di Firenze Sara Funaro.
E nelle prime ore pomeridiane la società viola ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, un comunicato in merito all’incontro svoltosi al Franchi. «La visita si è concentrata sull’avanzamento dei lavori della Fase 1 e sullo stato del cantiere attualmente in corso», si legge con il club toscano che ha poi comunicato importanti novità sul secondo lotto dei lavori, quello attualmente scoperto dai finanziamenti.
«Nella stessa giornata – continua il comunicato dei viola –, la Fiorentina ha presentato una manifestazione di interesse, firmata dal Presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale la famiglia Commisso ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della Fase 2, contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 milioni necessari al completamento del progetto, come indicato dal Comune».
«Tale manifestazione di interesse è subordinata a una serie di condizioni, tra cui il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, nonché la consegna del cantiere al termine della Fase 1, oltre ad altri elementi relativi agli aspetti economico-finanziari e alla futura concessione per l’utilizzo dello stadio. Questo rappresenta un’ulteriore conferma del forte impegno della famiglia Commisso nei confronti della Fiorentina, dei suoi tifosi e della città di Firenze e riflette la volontà di portare avanti la visione e il profondo legame di Rocco B. Commisso con il club, con i tifosi viola e con la città», conclude il comunicato.