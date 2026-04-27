Inchiesta arbitri, cinque indagati noti ma gli iscritti sono di più: tensione in Procura a Milano

Sono cinque, al momento, gli indagati noti nell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, ma il numero complessivo delle persone iscritte nel registro degli indagati sarebbe più ampio. È quanto emerge, secondo quanto riferisce ANSA, da ambienti giudiziari milanesi, dove si sottolinea come alcune delle ipotesi di frode sportiva vengano contestate in concorso con «più persone», lasciando intendere un perimetro investigativo più esteso rispetto ai soli nomi finora emersi.

Dal punto di vista formale, infatti, non è stata diffusa alcuna nota da parte della Procura a partire dal 25 aprile, giorno in cui sono stati notificati gli inviti a comparire a Gianluca Rocchi e Mauro Gervasoni. Da allora, sempre secondo ANSA, non sono arrivati aggiornamenti istituzionali, mentre proseguono le attività investigative per chiarire contorni e responsabilità di un’inchiesta che si preannuncia complessa e potenzialmente destinata ad allargarsi.

L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale ruota, allo stato attuale, attorno a cinque nomi e a un unico fascicolo investigativo. Il procedimento è coordinato dal pubblico ministero Maurizio Ascione e condotto dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza.Gli indagati per ipotesi di concorso in frode sportiva sono il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al Var Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. A questi si aggiunge Daniele Paterna, indagato però per false informazioni al pubblico ministero.