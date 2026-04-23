Serie A, la corsa all'Europa passa anche dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio

La Lazio, dopo i calci di rigore contro l’Atalanta, ha raggiunto l’Inter nella finale di Coppa Italia 2025/26 che si giocherà allo stadio Olimpico il prossimo 13 maggio. Una sfida che mette in palio, ovviamente, il secondo trofeo più prezioso del calcio italiano, ma che vede come posta in palio anche un pass per l’Europa League della prossima stagione.
Infatti, se per le quattro che andranno in Champions League non cambierà nulla – Inter compresa – tutto un altro scenario si potrebbe aprire per le squadre che lottano in campionato per i piazzamenti validi per Europa League e Conference. Il loro destino europeo è legato a doppio filo proprio in base alla squadra che si aggiudicherà la Coppa Italia 2025/26.
Come detto, in questo scenario non rientra l’Inter che, grazie alla vittoria sul Cagliari, ha raggiunto aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, e si sta avvicinando a grandi passi verso la conquista del 21° scudetto della propria storia. Tutto un altro discorso per la Lazio, che per quelle squadre coinvolte nella lotta europea in Serie A, che però osserveranno passivamente quello che succederà all’Olimpico il 13 maggio.
Italiane in Europa – La classifica attuale in Serie A
Dando uno sguardo alla classifica, questa è la situazione attuale fino al decimo posto:
- Inter 78 punti (qualificata matematicamente in Champions League)
- Milan 66 punti (qualificazione Champions League)
- Napoli 66 punti (qualificazione Champions League)
- Juventus 63 punti (qualificazione Champions League)
- Como 58 punti (qualificazione Europa League)
- Roma 58 punti (qualificazione Europa League)
- Atalanta 54 punti (preliminari Conference League)
- Bologna 48 punti
- Lazio 47 punti
- Sassuolo 45 punti
Inoltre, va tenuto a mente, come detto in precedenza, che la vincitrice della Coppa Italia ottiene automaticamente anche il pass per la qualificazione all’Europa League se non lo ha già guadagnato tramite il campionato e questo rende la posta in palio ancora più alta per la Lazio di Maurizio Sarri, ormai molto attardata in campionato per i posti europei. Ma un successo dei biancocelesti in finale andrebbe a riscrivere la classifica finale di Serie A, considerando come l’ultimo atto della Coppa Italia si giocherà prima delle ultime due giornate di campionato.
Italiane in Europa – Come la Coppa Italia può cambiare la classifica
Un discorso che di riflesso coinvolge, anche se in maniera passiva, tutte quelle squadre che stanno combattendo per un posto in Europa League e Conference, e che si allarga anche a chi non è ancora sicuro del proprio piazzamento nelle prime quattro – condizione necessaria per giocare la prossima Champions League –. Uno scenario che si è già verificato lo scorso anno è quindi ancora possibile. Infatti, con il trionfo del Bologna nella Coppa Italia 2024/25, i rossoblù hanno conquistato il pass per l’Europa League insieme alla Roma, facendo scivolare ai preliminari di Conference la Fiorentina, arrivata sesta in campionato, ed escludendo proprio la Lazio, settima, da ogni competizione europea.
Quindi, data la situazione attuale in Serie A, si aprono due scenari possibili in vista della finalissima di Coppa Italia, che si giocherà il 13 maggio all’Olimpico di Roma. E sono i seguenti:
- Inter vincente in finale di Coppa Italia: Como e Roma in Europa League e Atalanta qualificata ai preliminari di Conference
- Lazio vincente Coppa Italia: biancocelesti in Europa League insieme al Como; Roma ai preliminari di Conference e Atalanta esclusa da tutte le competizioni europee