Serie A, la corsa all'Europa passa anche dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio

Come detto, in questo scenario non rientra l’ Inter che, grazie alla vittoria sul Cagliari, ha raggiunto aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League , e si sta avvicinando a grandi passi verso la conquista del 21° scudetto della propria storia. Tutto un altro discorso per la Lazio , che per quelle squadre coinvolte nella lotta europea in Serie A, che però osserveranno passivamente quello che succederà all’Olimpico il 13 maggio.

Italiane in Europa – Come la Coppa Italia può cambiare la classifica

Un discorso che di riflesso coinvolge, anche se in maniera passiva, tutte quelle squadre che stanno combattendo per un posto in Europa League e Conference, e che si allarga anche a chi non è ancora sicuro del proprio piazzamento nelle prime quattro – condizione necessaria per giocare la prossima Champions League –. Uno scenario che si è già verificato lo scorso anno è quindi ancora possibile. Infatti, con il trionfo del Bologna nella Coppa Italia 2024/25, i rossoblù hanno conquistato il pass per l’Europa League insieme alla Roma, facendo scivolare ai preliminari di Conference la Fiorentina, arrivata sesta in campionato, ed escludendo proprio la Lazio, settima, da ogni competizione europea.

Quindi, data la situazione attuale in Serie A, si aprono due scenari possibili in vista della finalissima di Coppa Italia, che si giocherà il 13 maggio all’Olimpico di Roma. E sono i seguenti: