Lazio, Sarri squalificato: non sarà in panchina per la finale di Coppa Italia contro l'Inter

Maurizio Sarri non sarà in panchina nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Il tecnico della Lazio ha infatti ricevuto un turno di squalifica dopo la semifinale di ritorno contro l’Atalanta.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A Alessandro Zampone ha infatti ufficializzato le decisioni dopo le sfide di ritorno della semifinale. In particolare, dopo il giallo ricevuto nella gara contro l’Atalanta, Maurizio Sarri è stato squalificato per un turno in quanto già diffidato. Stessa sorte per l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino, che quindi salterà la prossima gara dell’Atalanta in Coppa Italia.

Tra i giocatori, invece, nessun squalificato: sono state segnalati soltanto i cartellini gialli per Kolasinac e Scamacca (Atalanta), Perrone (Como), Lazzari e Cancellieri (Lazio). Per i club, multa da 3mila euro per l’Atalanta “per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed uno nel recinto di giuoco”.