Barcellona assolto: niente corruzione per l’acquisto di Neymar

Nella giornata di mercoledì la Corte Suprema spagnola ha confermato l’assoluzione per Neymar e degli ex presidenti del Barcellona – in carica mentre il brasiliano era tesserato con i catalani – Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu dalle accuse di frode e corruzione legate al trasferimento del 2013 del calciatore dal Santos, squadra brasiliano dove Neymar attualmente è tornato a giocare.

È stato quindi respinto il ricorso contro la sentenza, emessa nel 2022, dalla Corte provinciale di Barcellona che aveva già stabilito come non fosse stato commesso alcun reato nell’attività di compravendita che ha portato il calciatore brasiliano, all’epoca appena 21enne, dal Santos al Barcellona.