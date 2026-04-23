Mondiali, la FIFA non ha piani per il ripescaggio dell'Italia

La FIFA non ha nessun piano in atto per sostituire l’ Iran , che non ha ancora sciolto i suoi dubbi sulla partecipazione in seguito al conflitto in essere in Medio Oriente, con l’ Italia . A riportalo è la BBC.

Dopo le parole di Zampolli non è arrivato nessun commento ufficiale da parte della FIFA, ma ha comunque ribadito come le parole di Infantino della scorsa settimana «la squadra iraniana verrà, di sicuro», sono tutt’ora valide e attuali. Non si è fatta attendere, invece, la risposta pungente dell’ambasciata iraniana che ha definito la proposta di Zampoli come la dimostrazione della «fallimento morale» degli Stati Uniti. «L’Italia ha costruito la propria grandezza calcistica sul campo, non grazie a privilegi politici», ha scritto l’ambasciata iraniana su X.

Una eventualità respinta subito al mittente dallo stesso governo italiano nelle persone del ministro per l’Economia Giancarlo Giorgetti e di quello per lo Sport Andrea Abodi. Sulla stessa linea anche il presidente del CONI Luciano Buonfiglio che ha ribadito come si sentirebbe «offeso» se la FIFA sostituisse l’Iran con l’Italia. «Per andare ai Mondiali, bisogna meritarselo», ha aggiunto il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale.

Il Mondiale dell’Iran, come stabilito dal calendario, inizierà il 15 giugno con la sfida a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. Poi il 21, sempre nella città californiana, con il Belgio, per poi volare a Seattle il 26 giugno per concludere il girone con la partita contro l’Egitto.