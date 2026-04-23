L'aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi: respinti i ricorsi al TAR

«Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Tar Lombardia di respingere i ricorsi contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. È una sentenza che conferma la piena correttezza del percorso istituzionale e amministrativo seguito e che rende giustizia a una scelta giusta e profondamente significativa», ha dichiarato Alessandro Sorte , deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia.

Quest’oggi il TAR della Lombardia ha respinto i ricorsi contro l’intitolazione dell’ aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi con lo scalo milanese, che quindi, rimane intitolato all’ex premier e patron del Milan, scomparso il 12 giugno 2023.

«Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi – ha continuato Sorte – significa riconoscere il ruolo straordinario che ha avuto per la Lombardia e per l’Italia intera. Il rigetto dei ricorsi dimostra che, attorno a questa vicenda, qualcuno ha tentato di alimentare una polemica tutta ideologica, che nulla aveva a che vedere con il merito della decisione. Oggi arriva invece una pronuncia chiara, che conferma la fondatezza della scelta compiuta e restituisce a questa intitolazione il valore che merita».

«Per Forza Italia, per la Lombardia e per tutti coloro che riconoscono a Silvio Berlusconi il suo straordinario contributo alla vita imprenditoriale, sportiva e politica del Paese, questa è una giornata importante. A lui va un tributo doveroso, nel segno della memoria, della gratitudine e della verità. Ancora una volta l’amore prevale sull’invidia e sull’odio», conclude deputato e segretario regionale della Lombardia per il partito fondato da Berlusconi.