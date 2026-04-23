Il Como sbarca nella moda: con RHUDE 4 FANS creerà collezioni anche per altri club

Un progetto che unisce calcio, moda e lifestyle con l’obiettivo di creare nuove fonti di ricavo scalabili a livello internazionale. Il Como 1907 ha annunciato il lancio di RHUDE 4 FANS, iniziativa sviluppata insieme al brand RHUDE e guidata dal designer Rhuigi Villaseñor, che coinvolgerà non solo la società lariana ma anche altri diversi club globali. «Il Como 1907, attraverso la sua controllata retail Sent Retail, ha annunciato oggi il lancio globale di RHUDE 4 FANS, un nuovo modello di collaborazione pensato per riposizionare l’abbigliamento per tifosi come un business premium e scalabile all’incrocio tra sport, moda e cultura. Sviluppato in collaborazione con RHUDE/RHU, R4F riflette la strategia più ampia del Club di creare attività che vadano oltre il calcio e che possano servire club, leghe, tifosi e proprietà sportive a livello globale», si legge in una nota.

«Sviluppato sotto la direzione creativa di Rhuigi Villaseñor, fondatore di RHUDE/RHU e azionista del Como, R4F introduce un approccio basato sul design che supera il tradizionale merchandising sportivo, entrando nella categoria lifestyle attraverso capsule collection aspirazionali e guidate dalla moda, pensate per essere indossate nella vita quotidiana. Grazie al suo doppio ruolo creativo tra Como e RHUDE/RHU, unito alla sua posizione di investitore nel Club, Villaseñor apporta una combinazione unica di leadership creativa e allineamento strategico all’iniziativa». «La piattaforma R4F debutterà con capsule collection realizzate insieme a partner calcistici globali: Al-Ittihad Saudi Club (Arabia Saudita), AlUla Football Club (Arabia Saudita), Como 1907 (Italia), Everton Football Club (Regno Unito), Los Angeles Football Club (Stati Uniti), Pisa Sporting Club (Italia) e Tottenham Hotspur Football Club (Regno Unito), con il lancio globale previsto nel corso del 2026. Le collezioni includeranno capi premium per tifosi e prodotti lifestyle, distribuiti attraverso partner retail selezionati, grandi magazzini, negozi ufficiali dei club e canali direct-to-consumer». «Sono sempre stato attratto da luoghi con una forte identità storica e stilistica, e il Lago di Como è esattamente questo – è stato per anni una fonte di ispirazione per me», ha dichiarato Rhuigi Villaseñor. «Questa è una naturale estensione della nostra visione di trasformare il Club in una piattaforma globale che unisce calcio, moda e lifestyle. Ho passato anni a portare RHUDE/RHU sugli atleti in diverse leghe e Paesi, e R4F significa portare lo stesso linguaggio di design e gli stessi standard costruttivi ai tifosi di tutti gli sport».