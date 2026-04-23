Il Como sbarca nella moda: con RHUDE 4 FANS creerà collezioni anche per altri club

Un progetto che unisce calcio, moda e lifestyle con l’obiettivo di creare nuove fonti di ricavo scalabili a livello internazionale. Il Como 1907 ha annunciato il lancio di RHUDE 4 FANS, iniziativa sviluppata insieme al brand RHUDE e guidata dal designer Rhuigi Villaseñor, che coinvolgerà non solo la società lariana ma anche altri diversi club globali.
«Il Como 1907, attraverso la sua controllata retail Sent Retail, ha annunciato oggi il lancio globale di RHUDE 4 FANS, un nuovo modello di collaborazione pensato per riposizionare l’abbigliamento per tifosi come un business premium e scalabile all’incrocio tra sport, moda e cultura. Sviluppato in collaborazione con RHUDE/RHU, R4F riflette la strategia più ampia del Club di creare attività che vadano oltre il calcio e che possano servire club, leghe, tifosi e proprietà sportive a livello globale», si legge in una nota.
«Sviluppato sotto la direzione creativa di Rhuigi Villaseñor, fondatore di RHUDE/RHU e azionista del Como, R4F introduce un approccio basato sul design che supera il tradizionale merchandising sportivo, entrando nella categoria lifestyle attraverso capsule collection aspirazionali e guidate dalla moda, pensate per essere indossate nella vita quotidiana. Grazie al suo doppio ruolo creativo tra Como e RHUDE/RHU, unito alla sua posizione di investitore nel Club, Villaseñor apporta una combinazione unica di leadership creativa e allineamento strategico all’iniziativa».
«La piattaforma R4F debutterà con capsule collection realizzate insieme a partner calcistici globali: Al-Ittihad Saudi Club (Arabia Saudita), AlUla Football Club (Arabia Saudita), Como 1907 (Italia), Everton Football Club (Regno Unito), Los Angeles Football Club (Stati Uniti), Pisa Sporting Club (Italia) e Tottenham Hotspur Football Club (Regno Unito), con il lancio globale previsto nel corso del 2026. Le collezioni includeranno capi premium per tifosi e prodotti lifestyle, distribuiti attraverso partner retail selezionati, grandi magazzini, negozi ufficiali dei club e canali direct-to-consumer».
«Sono sempre stato attratto da luoghi con una forte identità storica e stilistica, e il Lago di Como è esattamente questo – è stato per anni una fonte di ispirazione per me», ha dichiarato Rhuigi Villaseñor. «Questa è una naturale estensione della nostra visione di trasformare il Club in una piattaforma globale che unisce calcio, moda e lifestyle. Ho passato anni a portare RHUDE/RHU sugli atleti in diverse leghe e Paesi, e R4F significa portare lo stesso linguaggio di design e gli stessi standard costruttivi ai tifosi di tutti gli sport».
«R4F rappresenta una collaborazione scalabile sviluppata all’interno del modello più ampio di Sent Retail, che combina i diritti di proprietà intellettuale dei club con designer di fama globale per creare fanwear premium. Grazie alla partnership con RHUDE/RHU, l’iniziativa consente a club e leghe di accedere alla visione street-luxury di Rhuigi Villaseñor attraverso capsule ufficiali, traducendo l’estetica del brand in prodotti culturalmente rilevanti pensati per l’uso quotidiano».
«R4F funziona sia come linea di prodotto sia come framework commerciale, dimostrando come Sent Retail possa strutturare e scalare collaborazioni tra brand e club su più partner. Il modello permette a club e proprietà sportive di aprire nuove fonti di ricavo, migliorando al contempo il posizionamento del brand attraverso prodotti premium».
«Tradizionalmente, il merchandising per tifosi è rimasto scollegato dalle tendenze della moda consumer. R4F colma questo gap creando prodotti pensati per essere indossati ogni giorno, mantenendo al tempo stesso una distribuzione su larga scala e trasformando il tifo in un’estensione dell’identità personale».
«R4F è centrale nella strategia del Como 1907 di diversificare i ricavi e costruire business scalabili oltre i limiti del mercato locale. Con sede in una città di circa 85.000 abitanti, il club ha sviluppato Sent Retail come piattaforma dedicata all’espansione commerciale, utilizzando Como come laboratorio per testare e perfezionare modelli applicabili a livello globale, poi scalati attraverso un modello Multi-Club Servicing (MCS)».
«Como è un club in una piccola città e abbiamo capito subito che non possiamo basarci solo sul mercato locale per costruire un business sostenibile e competitivo. Questa realtà ci ha spinto a pensare in modo diverso», ha dichiarato il presidente del Como Mirwan Suwarso. «Abbiamo costruito Sent Retail attorno al concetto di Multi-Club Servicing, prendendo ciò che creiamo a Como – dove fungiamo da laboratorio di ricerca e sviluppo – e applicandolo ad altri club e partner. RHUDE 4 FANS è un’estensione diretta di questo approccio: un modello nato a Como ma pensato per scalare ben oltre».
«Il lancio di R4F rappresenta un passo chiave nell’evoluzione del Como 1907 da club calcistico a piattaforma più ampia che unisce sport, moda e lifestyle – progettata non solo per far crescere il proprio brand, ma anche per creare soluzioni scalabili per l’intera industria sportiva».