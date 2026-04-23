Serie B, la finale playoff sarà trasmessa anche su Sky e in chiaro su TV8

Novità per la finale dei playoff di Serie B per la stagione 2025/26: le due gare decisive infatti saranno trasmesse anche da Sky, non solo in pay-tv ma anche in chiaro su TV8. Lo ha reso noto la Lega Serie B in una nota. «La Lega Serie B annuncia un’importante novità nella strategia di distribuzione media dei Playoff della stagione sportiva 2025/2026», si legge nel comunicato. «Le due finali di andata e ritorno, che identificheranno il terzo club promosso in Serie A, saranno trasmesse sui canali Sky Sport (disponibili in streaming anche su NOW) e in chiaro su TV8, canale edito da Sky Italia, presente al numero 8 del digitale terrestre e 125 del satellite. SKY torna così a fianco della Serie BKT. Una partnership che amplierà ulteriormente l’accessibilità e la visibilità dell’atto finale del campionato, tra i più attesi dell’intera stagione».

«L’assegnazione è stata ratificata oggi dall’Assemblea di Lega, a valle dell’esito dell’Invito ad offrire lanciato lo scorso 15 aprile. Rafforzerà in modo significativo la copertura multipiattaforma dei Playoff 2025/26, già garantita nella sua totalità (regular season e tutti i playoff e playout) dal licenziatario DAZN, insieme al canale LaB Channel, disponibile sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootballTV». «L’approdo di Sky Sport e di TV8 completa un ecosistema media sempre più capillare e integrato, che raggiungerà milioni di tifosi su ogni schermo e in ogni modalità di fruizione».