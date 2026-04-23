Gli azionisti di Warner Bros approvano la vendita a Paramount

Dopo che alla fine di febbraio Netflix si è ritirata dalla corsa per acquisire Warner Bros. Discovery, quest’oggi i propri azionisti hanno approvano la vendita della società a Paramount, in un’operazione da 110 miliardi di dollari. Bocciato invece il maxi-compenso dal valore di 500 milioni di dollari dell’amministratore delegato David Zaslav.

Si conclude così una battaglia a suon di offerte, rilanci e citazioni in giudizio, dopo che Paramount è dovuta passare anche dal giudizio della Commissione Giustizia del Senato con una audizione nel marzo scorso per riesimanare tutti i dettagli dell’acquisizione di Warner Bros. Discovery.

L’ultima offerta di Paramount includeva le reti via cavo di Warner Bros. Discovery come CNN e TNT. L’azienda aveva avviato la gara con un’offerta privata a settembre, appena un mese dopo che Ellison aveva completato la fusione della sua Skydance Media, ottenendo il controllo dello studio cinematografico, del servizio streaming e di reti TV come CBS e MTV.

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