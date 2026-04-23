Niente Iran e Italia ripescata ai Mondiali? Cosa dice il regolamento FIFA

Il tema tuttavia resta, soprattutto perché dallo stesso Paese arabo non sono arrivate certezze sulla volontà di partecipare ai Mondiali. Finora le richieste di spostare le gare in Canada non sono state accettate e la situazione verrà valutata nelle prossime settimane per arrivare a una decisione definitiva.

Le ipotesi sul tavolo per la FIFA

Una ampia discrezionalità che quindi lascia alla FIFA aperta qualsiasi ipotesi, soprattutto considerando che non ci sono precedenti recenti da cui prendere spunto.

La principale opzione resta comunque quella di pescare dalla confederazione asiatica, anche se il format rende complicato ipotizzare quale squadra nello specifico: l’Uzbekistan, secondo classificato nel girone vinto dall’Iran, ha già ottenuto la qualificazione diretta ai Mondiali, mentre Qatar ed Emirati Arabi Uniti – terza e quarta – sono passati attraverso ulteriori turni, la prima qualificandosi negli spareggi e la seconda venendo eliminata dall’Iraq. Quest’ultima, poi, è stata protagonista dello spareggio intercontinentale vintro contro il Bolivia, ottenendo così l’ultimo posto disponibile al Mondiale.

Se la scelta della FIFA dovesse quindi essere quella di rimanere in Asia, l’opzione principale per il ripescaggio potrebbe quindi essere quella di ripescare gli Emirati Arabi Uniti. Ma, essendo il regolamento particolarmente vago, la FIFA valuterà l’opzione solo nel momento in cui l’Iran dovesse ufficialmente comunicarle il passo indietro.

Al momento, infatti, ci sono solo dichiarazioni provenienti dall’Iran ma non c’è nessuna comunicazione ufficiale alla FIFA, che continua a monitorare l’evoluzione della situazione politica e di sicurezza. L’Iran resta inserito nel Gruppo G insieme a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, con partite previste tra Los Angeles e Seattle. Per quanto riguarda le parole di Zampolli, non ci sono commenti ufficiali da parte della stessa FIFA, che si è limitata a ricordare come il presidente Infantino abbia in più occasioni ribadito la certezza della partecipazione di Iran al prossimo Mondiale, l’ultima volta il 15 aprile, e a marzo scorso ha fatto visita alla nazionale di Teheran ad Antalya sottolineando che la squadra ha guadagnato sul campo la qualificazione e ribadendo il supporto FIFA alla sua presenza negli Stati Uniti.