FIGC, il 27 aprile la decisione sui criteri per le seconde squadre nella Serie C 2026/27

In attesa di conoscere ufficialmente in candidati per la presidenza FIGC – le elezioni si terranno lunedì 22 giugno e si va verso un duello fra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò – oggi è stata convocata una riunione del Consiglio Federale per lunedì 27 aprile alle ore 11.30. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, fra cui «procedure, criteri e termine per l’eventuale riammissione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027» e «procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027».
Gli argomenti all’ordine del giorno fissati per la riunione di lunedì prossimo, oltre a quelli già citati e all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 marzo e alle comunicazioni del presidente sono i seguenti:
- informativa del segretario generale;
- modifiche regolamentari;
- procedure, criteri e termini per l’eventuale sostituzione di società neopromosse in Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;
- adempimenti e disposizioni per la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;
- adempimenti e disposizioni per la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato nazionale Serie D, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;
- procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi al campionato di Serie A Femminile, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;
- procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi al campionato di Serie B Femminile, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;
- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027;
- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Lega Nazionale Dilettanti, s.s. 2026/2027;
- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A Femminile, s.s. 2026/2027;
- termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie B Femminile, s.s. 2026/2027;
- norme in materia di tesseramento calciatori/calciatrici extracomunitari/ie in ambito professionistico, s.s. 2026/2027;
- nomine di competenza;
- varie ed eventuali.
Per quanto riguarda le seconde squadre delle società di Serie A, va ricordato che al momento sono in totale quattro: tre iscritte alla Serie C (Atalanta Under 23, Inter Under 23 e Juve Next Gen) e una in Serie D (Milan Futuro). Non è escluso che in vista della prossima stagione ne vengano formate altre, anche se al momento nessun club ha comunicato ufficialmente la costituzione della propria seconda squadre per la stagione 2026/27. nelle ultime settimane se ne era parlato per la Fiorentina, dopo le parole del direttore sportivo viola Fabio Paratici, ma bisogna vedere se il tutto verrà finalizzato per la prossima annata o si tratterà di un progetto con un orizzonte temporale leggermente più lungo.
Infine, per essere ammettere una nuova seconda squadra al campionato di Serie C bisogna prima che una domanda di partecipazione al terzo campionato professionistico italiano venga respinta dagli organi di controllo, visto che una mancata consegna della domanda andrebbe ad attivare un percorso diverso che riguarderebbe le società retrocesse nel campionato appena finito. Qualora si verificasse una domanda respinta, inoltre, la prima a beneficiarne sarebbe il Milan Futuro, che come detto attualmente milita in Serie D. In caso di altre eventuali domande respinte ecco che si scorrerebbe in avanti fino a formare l’organico di 60 squadre partecipanti divise nei tre giorni di Serie C 2026/27.