FIGC, il 27 aprile la decisione sui criteri per le seconde squadre nella Serie C 2026/27

In attesa di conoscere ufficialmente in candidati per la presidenza FIGC – le elezioni si terranno lunedì 22 giugno e si va verso un duello fra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò – oggi è stata convocata una riunione del Consiglio Federale per lunedì 27 aprile alle ore 11.30. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, fra cui «procedure, criteri e termine per l’eventuale riammissione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027» e «procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027».

Gli argomenti all’ordine del giorno fissati per la riunione di lunedì prossimo, oltre a quelli già citati e all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 marzo e alle comunicazioni del presidente sono i seguenti: