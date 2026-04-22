Caso escort, i legali di Calafiori: «È estraneo alla vicenda»

Il nome del giocatore «non compare in nessun atto dell’indagine attualmente in corso sui Signori Buttini-Ronchi e sulle di loro attività».

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Redazione
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Riccardo Calafiori (Photo by Claudio Villa/Getty Images for FIGC)

Il nominativo di Riccardo Calafiori «non compare in nessun atto dell’indagine attualmente in corso sui Signori Buttini-Ronchi e sulle di loro attività» e «l’unica circostanza obiettiva allo stato nota» è che «il Sig. Calafiori è estraneo ad essa in tutto e per tutto». Lo rendono noto i legali di Riccardo Calafiori, calciatore italiano dell’Arsenal, con riferimento alle notizie emerse oggi.

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