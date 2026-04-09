Paratici: «Plusvalenze Juve? Non mi sento colpevole. Con il Milan mancava solo la firma»

« Non mi sento colpevole di nulla – ha esordito Paratici in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera –. Premesso ciò, è stata un’esperienza molto pesante perché l’indagine penale è durata cinque anni e mezzo, e per sostenerla è stato necessario essere forti. Sono stato condannato per una strategia tecnico-finanziaria che ha riguardato molti nazionali – Rovella , Orsolini e Spinazzola –. È stato applicato un principio contabile mai visto prima e che sto aspettando di rivedere: negli atti si parla di questo e non di plusvalenze gonfiate , come invece si racconta in giro. Nel processo sportivo non ti difendi , c’è poco da fare. Quello penale ho voluto chiuderlo per ricominciare a vivere».

La squalifica per Paratici è terminata il 20 luglio, quando era in vigore il suo contratto con il Tottenham, dove si era trasferito dopo l’esperienza alla Juve. Quest’estate, invece, è stato a un passo dal Milan: «Avevamo chiuso. Due volte nel giro di 15 giorni, mancava solo la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più niente». Le indiscrezioni parlarono di un intervento di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter: «Non so, non credo, lui ha smentito. E di certo non l’ho chiamato, cosa potevo dirgli? Sei stato tu? E lui cosa poteva rispondermi? “Ma no, figurati…”. Acqua passata, la mia storia è Firenze. Il nostro rapporto? Io non ho problemi, anzi, ho imparato talmente tanto da lui…Un esempio? A vestirmi. Mi prese alla Sampdoria come capo degli osservatori il giorno dopo che avevo smesso di giocare, e io continuavo ad andare in giro come un calciatore, felpa, sneakers e via così. Finché Beppe mi disse che in ufficio si va in giacca e cravatta, e a trattare i giocatori pure».

Da febbraio 2026 Paratici è Ds della Fiorentina: «Ho detto ai giocatori che in campionato, per come si sono messe le cose quest’anno, è necessario soffrire. Lo spazio per godere è l’Europa. Attenzione, si può vincere in entrambe le situazioni. Ma è chiaro che il viaggio a Londra dal Crystal Palace restituisce ai ragazzi la dimensione del loro valore».

La società viola, per volontà di Rocco Commisso – scomparso a gennaio – ha investito molto nel suo centro di allenamento, il Viola Park: «In un certo senso è stato un problema supplementare perché a lavorare qui ti senti davvero al Real Madrid, salvo bruschi risvegli alla domenica. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi: quale punizione sarà mai passare qualche giorno qui dentro? Ma ne stiamo uscendo. Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere 10 ragazzi cresciuti qui dentro arrivare in prima squadra, e altri diventare comunque professionisti. Quando Ferrari e Goretti (i dirigenti che hanno gestito l’emergenza, ndr) sono venuti a Londra era metà dicembre e la Fiorentina aveva 6 punti: ho subito detto che la classifica non mi preoccupava. Non nel senso che non fosse brutta, ma per la profondità del lavoro di cui parlavamo, e che la famiglia Commisso vuole sostenere con l’amore e la disponibilità che sono l’eredità di Rocco, un anno perso sarebbe stato rimediabile. E comunque non lo perderemo».

Sulla famiglia Commisso e la possibilità di vendita del club: «No… certo che no». Al suo fianco c’è anche il direttore generale Alessandro Ferrari che conferma: «Non c’è assolutamente nulla in tal senso, anzi. La scomparsa del presidente ha ulteriormente rafforzato il legame affettivo tra la famiglia, e parlo del figlio Joseph ma anche della signora Catherine, e il club».

Le prossime mosse del club viola, partendo dal futuro di Kean: «Spero rimanga qui, ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. E aggiungo il nome di Fagioli, un centrocampista da Barcellona che gioca in Italia. Il futuro della Fiorentina passa anche dall’istituzione della seconda squadra. Col Viola Park deve svilupparsi in ogni possibile direzione. Apprezzo molto il business che sta dietro al Como, questo sviluppo del brand del lago, in effetti un luogo bellissimo. Ma, ehm, vogliamo mettere con Firenze? Non scherziamo. Le potenzialità sono immense, sono qui per sfruttare le conoscenze che ho acquisito. E sì, secondo me in Serie A possono fare la differenza».

Non poteva mancare un commento sulla sua esperienza alla Juve. Dai nove scudetti di fila all’arrivo di Cristiano Ronaldo: «Eravamo 20 anni avanti tutti gli altri. Un presidente visionario, un direttore sapiente, il talento che mi riconosco nel vedere i calciatori, gli allenatori più preparati, i giocatori più seri. E le difficoltà delle milanesi nel gestire il declino delle grandi famiglie proprietarie, questo va detto. Ronaldo è stato prezioso per la Juve, importante per tutti come fu poi Mourinho alla Roma, un campionato ha bisogno di grandi personaggi. Noi tutti volevamo la Champions e il primo anno avremmo potuto vincerla, l’eliminazione dall’Ajax mi resta ancora qui. Il problema fu che segnando un gol a partita, Cristiano rese troppo facile la vita ai compagni, che peraltro avevano già vinto tanto. Per questo cambiammo allenatore, per provare una shakerata. Il rapporto fra lui e Allegri? Allegri è il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza. Qualche difficoltà la ebbe all’inizio Sarri, più integralista tatticamente, ma poi si adattò. E vinse lo scudetto anche lui, molti se lo sono scordato».

Sul Tottenham: «La Premier League vale la NBA, dico solo che per il mio vice il capo delle risorse umane ha valutato 50 curriculum. Lì è tutto perfetto, e di livello superiore: corrono di più ma soprattutto corre più forte il pallone, devono imparare a passarselo meglio per questo, e i campi d’allenamento sono sempre rasati e bagnati. La tecnica così viene da sé. Un modello simile qui a Firenze? Certamente. Innanzitutto, tanta formazione per i 110 dipendenti del centro sportivo. È fondamentale perché io studio ogni giorno della mia vita, mentre in Italia è tutto empirico. Parlo di numeri, non di algoritmi che è un modo per mandare in vacca il discorso: sono i numeri a darmi i nomi dei tre giocatori migliori per il ruolo che cerco, poi la scelta è mia e va anche a sensazione, l’intuito è fondamentale. Invece qui da noi passa tutto come un’opinione, e in quanto tale legittima. Invece io dico che mancare tre Mondiali non è un’opinione, è un fatto. Tremendo».

Infine, sulle riforme necessarie per il movimento calcistico italiano dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali della Nazionale: «La Federazione dovrebbe emanare le linee guida per i vivai come il ministero dell’Istruzione fa per le scuole. Uguali per tutti, dovrebbe controllare la loro applicazione con ispettori. A 5 anni si impara il controllo, a 6 il passaggio facendo correre veloce la palla, a 7 si comincia con l’uno contro uno. Niente classifiche almeno fino a 12 anni, parola d’ordine enjoy come in Inghilterra — divertiti — tattica di reparto a 13, tattica di squadra a 15. E se un allenatore ha la fortuna di avere quattro piccoli numeri 10 in una leva deve trovare il modo di metterli assieme, non schierarne uno e lasciare in panchina gli altri tre. Nel settore giovanile vanno costruiti i singoli per poi organizzarli in squadra, il contrario degli adulti dove si parte dalle squadre per esaltarne i singoli».

