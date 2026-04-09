Sampdoria, Joseph Tey studia il futuro tra il bilancio e l’ipotesi di cessione

Il destino della Sampdoria è sempre più legato alle decisioni di Joseph Tey. Come riportato da Il Secolo XIX, l’investitore di Singapore negli ultimi mesi ha esercitato una forte pressione su Matteo Manfredi, cercando con ogni strategia di convincerlo a cedergli le sue quote nella holding lussemburghese Gestio Capital Structuring & Investment Solution. Negli ultimi giorni la trattativa ha subito un’accelerazione che, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbe portare il presidente blucerchiato a fare un passo indietro e lasciare spazio proprio a Tey.

L’imprenditore, per scelta, continua a mantenere un profilo molto discreto e difficile da decifrare. Tuttavia, a breve sarà inevitabilmente chiamato a uscire allo scoperto e chiarire i suoi progetti. Finora il pagamento degli stipendi è sempre avvenuto con puntualità e anche la scadenza del 16 aprile dovrebbe essere rispettata in anticipo. Negli ultimi tempi, però, alcune spese della società sono state sospese. Si sono fermate anche alcune decisioni programmatiche, come diversi rinnovi nel settore giovanile e negli staff richiesti dal CEO sportivo Fredberg. Dinamiche che spesso anticipano cambiamenti negli assetti societari.