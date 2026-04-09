Sampdoria, Joseph Tey studia il futuro tra il bilancio e l’ipotesi di cessione

Il destino della Sampdoria è sempre più legato alle decisioni di Joseph Tey. Come riportato da Il Secolo XIX, l’investitore di Singapore negli ultimi mesi ha esercitato una forte pressione su Matteo Manfredi, cercando con ogni strategia di convincerlo a cedergli le sue quote nella holding lussemburghese Gestio Capital Structuring & Investment Solution. Negli ultimi giorni la trattativa ha subito un’accelerazione che, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbe portare il presidente blucerchiato a fare un passo indietro e lasciare spazio proprio a Tey.
L’imprenditore, per scelta, continua a mantenere un profilo molto discreto e difficile da decifrare. Tuttavia, a breve sarà inevitabilmente chiamato a uscire allo scoperto e chiarire i suoi progetti. Finora il pagamento degli stipendi è sempre avvenuto con puntualità e anche la scadenza del 16 aprile dovrebbe essere rispettata in anticipo. Negli ultimi tempi, però, alcune spese della società sono state sospese. Si sono fermate anche alcune decisioni programmatiche, come diversi rinnovi nel settore giovanile e negli staff richiesti dal CEO sportivo Fredberg. Dinamiche che spesso anticipano cambiamenti negli assetti societari.
Tey non ha mai spiegato in modo esplicito quale sia il suo piano. L’unico indizio resta quella lettera pubblicata sul sito del club lo scorso settembre, che aveva suscitato la rabbia di molti tifosi, in cui si leggeva: «Stiamo gettando le basi per riportare la Sampdoria in Serie A entro il 2028». Ora dovrà dimostrare di voler davvero seguire quella linea.
Entro la fine del mese dovrà essere approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, che – come ha ricordato pochi giorni fa l’amministratore delegato corporate Fiorella – sarà ancora in perdita. Per affrontare la stagione 2026/27 il club avrà quindi nuovamente bisogno «della disponibilità degli investitori ad assicurare un adeguato supporto finanziario». In caso contrario, resterebbe aperta la strada della cessione.
Sul tavolo dell’avvocato De Gennaro e dei legali di Tey non mancano manifestazioni di interesse: la Sampdoria continua a essere una società appetibile. In questo scenario, però, i tempi sono stretti.