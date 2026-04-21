Quanto vale la finale di Coppa Italia? La Coppa Italia 2025/26 vivrà fra stasera e domani le semifinali di ritorno che decreteranno le due squadre che si scontreranno all’ultimo atto il prossimo 13 maggio, con la sede che verrà scelta in base alle due sfidanti. Da una parte Inter e Como, dall’altra Atalanta e Lazio.

Come per la passata stagione, l’intero torneo sarà trasmesso dai canali Mediaset. L’emittente ha confermato l’investimento da circa 56 milioni di euro annui tra quota fissa e variabile, a cui vanno aggiunti 2 milioni di costi tecnici, per un totale di circa 58 milioni all’anno. Una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 48 milioni annui corrisposti nel triennio 2021-2024.