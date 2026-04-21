Non solo Inter e Palermo: la Juve sfiderà il Chelsea a Hong Kong nell’estate 2026

In attesa di conoscere se nella prossima stagione la Juventus giocherà la prossima Champions League, con la squadra di Luciano Spalletti che si prepara allo scontro diretto contro il Milan a San Siro, in casa bianconera si aggiunge un nuovo tassello della tournée estiva, sponsorizzata dal marchio di famiglia Jeep, dopo l‘annuncio relativo all’Australia.
Attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito bianconero, il club ha annunciato che nella prossima estate la squadra parteciperà all’Hong Kong Football Festival 2026 dopo che si è svolta nella notte italiana la conferenza stampa di presentazione nella quale era presente anche la leggenda bianconera Edgar Davids.
Si tratta di una sfida unica che metterà la Juve di Luciano Spalletti di fronte al Chelsea in un torneo che vedrà anche la partecipazione di Manchester City e Inter, che si sfideranno fra di loro. Tutte e due le partite si svolgeranno presso il nuovo Kai Tak Stadium, un impianto all’avanguardia con una capacità di 50.000 spettatori. Juve e Chelsea, che si sfideranno per l’Herbalgy Trophy, scenderanno in campo mercoledì 5 agosto 2026.
Lo Juventus Summer Tour powered by Jeep rappresenta un’opportunità strategica per la Juventus per rafforzare il legame con la sua crescente fanbase e ampliare la propria impronta commerciale. Il tour offrirà una maggiore visibilità e attivazioni dedicate per i partner, con una particolare attenzione a Ganten, che festeggia il suo decimo anno di partnership con la Juventus. Inoltre, la partecipazione all’evento HKFF sosterrà la crescita e la visibilità regionale dei partner globali del Club, tra cui Jeep, adidas, Cygames, EA Sports e Visit Detroit.
Il costante impegno del Club in Asia è testimoniato, inoltre, dalla presenza degli Official Fan Club e delle Juventus Academy. La rete asiatica comprende 34 club per un totale di 1.283 soci. La Greater China si conferma uno dei mercati più dinamici, con 20 club e 653 soci. Queste comunità svolgono un ruolo chiave nel promuovere l’identità bianconera e nel sostenere le attività locali.
Attualmente la rete conta otto Academy in Asia, tra cui una a Hong Kong e due nella Cina continentale, oltre a centri in Armenia, India, Giappone, Tagikistan e Uzbekistan. Questo legame è rafforzato dalla sinergia con la sede di Torino anche grazie alla partecipazione di centinaia di giovani calciatori ai programmi di Training Experience e all’annuale Academy World Cup. Partecipando a questa prestigiosa vetrina internazionale, la Juventus riafferma il proprio impegno nell’espandere la propria presenza sul mercato asiatico e nel promuovere un ecosistema commerciale sostenibile e a lungo termine nella regione.