Malagò: «Non so ancora se mi candiderò alla presidenza FIGC: valuterò dopo gli incontri con le componenti»

“Mi sembrava doveroso cominciare i confronti da chi aveva pensato a me per questa candidatura, anche pensando a questo atipico consenso di questa componente. Sono previsti anche altri incontri, tra poco con il presidente di Lega B e domani con la Lega Pro, poi con assocalciatori e assoallenatori entro fine settimana. Io non ho certezza di continuare la candidatura, lo farò solo dopo gli incontri con le altre componenti”. Lo ha detto Giovanni Malagò in conferenza stampa dopo l’incontro in Lega Serie A.

“Non credo di sciogliere le riserve entro la settimana. Finirò la settimana e raccoglierò anche le idee, sarà importante anche incontrare il presidente Abete, devo fare un programma. Penso che arriveremo, non dico a ridosso del 13 maggio, ma quasi”, ha proseguito. “Dopo che avrò parlato con le componenti sarà importante parlare con il ministro Abodi, ci mancherebbe. Devo dare priorità al mondo sportivo: se le altre componenti non sono d’accordo ringrazierò la Serie A e mi fermerò”.