La Juve vede la Champions e si riprende il trono dei club più menzionati sui media

Inter incontrastata in campo e sui social. L’Inter amplia il vantaggio con le inseguitrici e mantiene la leadership anche in chiave social, confermando la prima posizione con 46.100 menzioni. La Juventus, vincente in casa contro il Bologna, torna con determinazione a prendersi il secondo posto in classifica, lasciando dietro il Milan e riprendendo la sfida contro i rivali nerazzurri. L’exploit positivo della giornata è per la Lazio di Maurizio Sarri, capace di battere i campioni d’Italia uscenti ed entrare nella top 5 scavalcando i rivali cittadini, mentre gli azzurri restano stabili al quarto posto. Questo quanto emerge dal ranking stilato da MediaScore, la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social delle venti squadre di Serie A, una volta conclusosi il 33esimo turno di campionato.

Come cambia la classifica sui social Anche al di fuori della top five, la classifica social vede numerosi cambiamenti. Scendono Roma, Como e Atalanta, che perdono tutte rispettivamente una posizione. A stupire positivamente sono anche Bologna e Verona, grazie ai tantissimi commenti scatenati dalle partite contro Juventus e Milan. Scende precipitosamente in classifica anche il Genoa che, nonostante gli ottimi risultati della gestione De Rossi, perde otto posizioni nella classifica social.

I temi del dibattito Come ogni settimana, sono diversi i temi che accendono il dibattito online e fanno discutere gli utenti. In particolare: L’Inter verso l’ufficialità del tricolore. Adesso l’Inter può volare, con un distacco sempre più netto da Milan e Napoli. I tre gol rifilati al Cagliari dimostrano la ripresa della squadra di Chivu, che pare abbia solo il tricolore in testa. Thuram dimostra, anche in questa giornata, di trovarsi in un ottimo periodo di forma, siglando un altro gol. Superata la sosta nazionali l’Inter è tornata con compattezza a determinazione a lottare per lo Scudetto. Il 3-0 contro i rossoblu del Cagliari ha messo in evidenza questo aspetto, grazie ad una prestazione corale di spessore. Da qualche giornata a questa parte, la forza dell’Inter pare arrivare sempre nei secondi tempi; anche contro il Cagliari, la partita si è sbloccata solo all’inizio del secondo tempo, come notano anche i tifosi online.

Il Napoli affonda. I partenopei perdono contro la Lazio e abbandonano ogni speranza di contrastare la fuga nerazzurra. La sconfitta, che si presenta in un quadro già compromesso, rappresenta probabilmente il colpo di grazia per la squadra di Conte. La Lazio si prende tre punti pesantissimi al Maradona, che rialza i biancocelesti da un periodo certamente poco positivo. Degna di menzione è la performance positiva di Basic, che diventa una pedina importante nel gioco di Sarri e viene apprezzata dai tifosi online.

rialza i biancocelesti da un periodo certamente poco positivo. Degna di menzione è la performance positiva di Basic, che diventa una pedina importante nel gioco di Sarri e viene apprezzata dai tifosi online. La partita del cuore di Gasperini. Contro l’Atalanta la Roma riesce a trovare solo un punto, in una partita simbolica e piena di carica emotiva anche per il mister Gasperini, ex nerazzurro. La partita ha visto la Roma provarci fino all’ultimo secondo, ma i tentativi di Malen e compagni non sono bastati per strappare la vittoria. A far discutere sono stati anche i fischi ricevuti da parte dei tifosi all’Olimpico, a margine del risultato e delle discussioni recenti tra Gasperini e Ranieri. Il clima per i capitolini si fa sempre più teso e la situazione non sembra migliorare. Classifica media: la Juve si riprende la vetta Dopo le tre posizioni guadagnate la scorsa settimana, la Juve completa la rimonta, guadagnando il vertice della classifica stampa. I bianconeri ottengono 16.989 menzioni di questa settimana superando così di misura l’Inter che si attesta al secondo posto. La Lazio fa una performance degna di nota anche su giornali e media tradizionali, guadagnando ben nove posizioni e piazzandosi così al quarto posto. Anche in ambito web e stampa il Genoa sprofonda verso il basso: nonostante la vittoria contro il Pisa, il Grifone lascia sul terreno nove posizioni diventando il fanalino di coda del ranking.