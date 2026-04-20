Quanto ha speso Mapei per il Sassuolo: oltre 400 milioni per il club dal 2014

Il Sassuolo può già festeggiare la matematica certezza di rimanere in Serie A. Dopo aver battuto il Como, infatti, i neroverdi hanno raggiunto quota 45 punti in classifica e, complici i risultati delle dirette avversarie, sono già sicuri di aver mantenuto la massima categoria, dopo la promozione dalla Serie B della scorsa estate. Una risalita veloce grazie all’impegno della proprietà, la famiglia Squinzi e alle capacità in panchina di Fabio Grosso, riuscendo a mantenere in questi anni tra campionato cadetto e Serie A diversi big come Laurientè e Berardi.

Ma quale è stato fin qui il peso di Mapei, società della famiglia Squinzi, nel Sassuolo dal 2014 a oggi? La proprietà pesa per poco più del 20% dei ricavi e non solo: l’impatto di Mapei sui conti del club neroverde vale oltre 400 milioni di euro nelle ultime 12 stagioni tra versamenti e ricavi per quanto riguarda la sponsorizzazione.