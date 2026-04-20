Quanto ha speso Mapei per il Sassuolo: oltre 400 milioni per il club dal 2014

Il Sassuolo può già festeggiare la matematica certezza di rimanere in Serie A. Dopo aver battuto il Como, infatti, i neroverdi hanno raggiunto quota 45 punti in classifica e, complici i risultati delle dirette avversarie, sono già sicuri di aver mantenuto la massima categoria, dopo la promozione dalla Serie B della scorsa estate. Una risalita veloce grazie all’impegno della proprietà, la famiglia Squinzi e alle capacità in panchina di Fabio Grosso, riuscendo a mantenere in questi anni tra campionato cadetto e Serie A diversi big come Laurientè e Berardi.
Ma quale è stato fin qui il peso di Mapei, società della famiglia Squinzi, nel Sassuolo dal 2014 a oggi? La proprietà pesa per poco più del 20% dei ricavi e non solo: l’impatto di Mapei sui conti del club neroverde vale oltre 400 milioni di euro nelle ultime 12 stagioni tra versamenti e ricavi per quanto riguarda la sponsorizzazione.
Nel 2025, il Sassuolo ha registrato una perdita a bilancio di 38,7 milioni di euro, il risultato peggiore delle ultime 11 stagioni. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il fatturato della società emiliana è sceso a 70,7 milioni rispetto ai 102 milioni dell’anno solare precedente, nonostante la sponsorizzazione di Mapei sia rimasta invariata.
La voce più corposa è quella relativa ai ricavi commerciali, pari a 26,4 milioni di euro di cui 23 milioni derivanti dall’accordo con Mapei. Sono crollate invece le plusvalenze (da 32,7 a 2,4 milioni di euro), mentre i ricavi da diritti tv sono stati pari a 16,7 milioni con ulteriori 12,4 milioni arrivati dal paracadute.
I costi a bilancio per il Sassuolo stati invece pari a 118,6 milioni di euro rispetto ai 125,7 milioni di euro del 2024. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata alle spese per il personale, pari a 59,1 milioni di cui 52,4 milioni come retribuzioni per il personale tesserato. Tra gli altri costi, gli ammortamenti e le svalutazioni sono state pari a 26,6 di cui 25,8 agli ammortamenti dei calciatori.
Quanto ha speso Mapei Sassuolo – Tutte le cifre dal 2014 a oggi
Nel dettaglio, infatti, i contributi di Mapei a conto economico negli ultimi 11 esercizi sono stati pari a 280,7 milioni di euro, tra la sponsorizzazione di maglia e i ricavi pubblicitari. In particolare, nelle ultime stagioni i ricavi sono stati pari a 23 milioni, di cui 18 milioni per la sponsorizzazione a 5 milioni per i ricavi pubblicitari. Le entrate da Mapei hanno contribuito per il 22% sui conti del Sassuolo nelle ultime 12 stagioni, per un totale appunto di 280,7 milioni su fatturato di 1,27 miliardi di euro. Si va dal massimo del 2014 (37,1%) al minimo del 2023 (16,4%), legati anche alla crescita dei ricavi da diritti tv e degli incassi da plusvalenze.
Inoltre, da Mapei sono arrivati 137,4 milioni tra finanziamenti, aumenti di capitale e versamenti in conto capitale, con un massimo di 40 milioni nel corso del 2019, oltre all’accordo di cash-pooling con la controllante. I finanziamenti, in particolare, sono stati poi convertiti in capitale quasi per l’intera cifra: nel corso del 2025, ad esempio, è stata convertita una quota di 45 milioni, parte del finanziamento cash-pooling fruttifero verso la società, come riserva di capitale, rafforzando così il patrimonio netto.
Gli investimenti di Mapei per il Sassuolo nelle ultime 12 stagioni ammontano così complessivamente a 418,1 milioni di euro, annate in cui il club neroverde ha registrato una perdita aggregata di 81,6 milioni.