Dal bilancio chiusosi al 31 dicembre 2025 , il Parma ha sfiorato il pareggio di bilancio registrando un rosso di 1,4 milioni di euro . Un dato in netto miglioramento rispetto agli oltre 63 milioni dell’anno scorso e raggiunto grazie alla crescita dei ricavi da diritti televisivi e dalle plusvalenze. Dal 2020, il club ducale è sempre stato supportato dalle iniezioni di capitale portate avanti dal Gruppo Krause, che fa capo al patron Kyle J. Krause .

Da ottobre 2024 Kyle Kruse è proprietario del Parma con il 99% del capitale sociale , ottenuto grazie all’acquisizione del rimanente 9% che era in mano a Nuovo Inizio , la società di imprenditori parmigiani protagonisti dalla rifondazione del club post-fallimento fino al ritorno in Serie A, avvenuto nel 2024.

Quanto ha speso Krause per il Parma – Le cifre per le quote del club

Ma quanto ha speso Krause fin qui per il Parma? Partendo dall’acquisizione del club, il cui ultimo atto come detto è stato il 9% prelevato da Nuovo Inizio, stando a documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, l’imprenditore ha versato 2.160.000 euro per rilevare la quota di Nuovo Inizio, prezzo che era già stato stabilito nel 2020, quando il Gruppo Krause aveva investito 26.990.100 euro per il 90% del club ducale. Nel complesso, il 99% del Parma è costato quindi poco più di 29 milioni di euro allo statunitense.

Quanto ha speso Krause per il Parma – I finanziamenti

Questa cifra si somma ai versamenti effettuati dallo stesso Krause nel corso di questi quasi sei anni gestione. Come si legge nell’ultimo bilancio, «costante impegno da parte della proprietà del Club, successivamente al 31 Dicembre 2025 e fino alla data odierna, sono stati effettuati da Krause Group Italia S.r.l. versamenti, a titolo di finanziamenti soci infruttiferi e postergati, per un importo pari a Euro 10,4 milioni portando il totale complessivo dei medesimi, dall’acquisizione da parte del Gruppo Krause, a Euro 448,2 milioni, comprensivo dell’importo convertito in capitale, pari a Euro 377,3 milioni».

In questo periodo di sei anni sotto la gestione Krause, in cui va incluso anche il bilancio 2020, che venne chiuso quando il gruppo statunitense aveva acquisito il club tre mesi prima, il Parma ha chiuso i propri rendiconti economici-finanziari sempre in rosso, anche se come detto quello del 2025 è nettamente in miglioramento arrivando vicino al pareggio di bilancio: