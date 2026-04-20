Sport e sostenibilità: la sfida dell’impiantistica

La partita più importante dello sport italiano si gioca fuori dal campo. Il convegno “Lo sport italiano alla prova della sostenibilità” ha evidenziato l’urgenza di rinnovare le infrastrutture sportive italiane per competere a livello globale. Nonostante l’impegno diffuso verso la sostenibilità, le difficoltà nello sviluppo di iniziative ambientali e infrastrutturali a lungo termine persistono. La mancanza di impianti moderni compromette la competitività internazionale e solleva preoccupazioni per la sicurezza pubblica.