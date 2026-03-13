Lo sport italiano alla prova della sostenibilità: la partita delle infrastrutture

L’iniziativa, rivolta ad una platea di addetti ai lavori della sport industry e organizzata con il supporto di Vamos! Sport Activation Partner , si è svolta presso l’auditorium di LCA Studio Legale a Milano.

La sostenibilità è davvero sostenibile? È questo l’interrogativo che ha aperto il convegno “ Lo sport italiano alla prova della sostenibilità ”, promosso da LCA Studio Legale insieme a Fair Play Media , la media company che controlla Calcio e Finanza e Sport e Finanza .

L’evento si è aperto con lo speech introduttivo del CEO di Fair Play Media Andrea Di Biase , che ha analizzato l’evoluzione del fenomeno ripercorrendo le principali tappe dell’approccio alla sostenibilità nel mondo dello sport.

Dall’indagine emergono oltre 400 progetti riconducibili a tutti i 17 SDGs , e allo stesso tempo viene evidenziata una diffusa difficoltà nello sviluppare iniziative sui fronti ambientali e infrastrutturali, ambiti che richiedono una visione più orientata al lungo periodo.

La ricerca punta a esaminare, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, le iniziative promosse dalle organizzazioni sportive finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile .

Durante il suo intervento sono stati illustrati i risultati dell’ Osservatorio Sport e Sostenibilità , uno studio che ha coinvolto 10 federazioni e 4 leghe italiane oltre a Sport e Salute con l’obiettivo di analizzarne l’impegno verso l’Agenda 2030.

Presentato l’Osservatorio Sport e Sostenibilità: federazioni e leghe sportive italiane sono attive su tutti i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Un impegno diffuso, ma ancora in larga parte legato ad attività di sensibilizzazione più che a strategie strutturali. Disponibile lo studio integrale.

Dopo una prima parte in cui si è affrontato il tema della sostenibilità degli eventi sportivi – il cui resoconto è disponibile su Sport e Finanza -, il focus si è spostato alle infrastrutture .

(Direttore Responsabile di Calcio e Finanza/Sport e Finanza

Terminata la presentazione con i principali dati economici relativi allo sport italiano, il COO di Fair Play Media e vicedirettore di Sport e Finanza Stefano Gianuario ha introdotto e moderato la tavola rotonda.

Gli impianti come fattore di competitività globale

Secondo Gianluca Pavanello, è proprio il ritardo sul fronte dell’impiantistica ad aver progressivamente eroso la rilevanza e la competitività dell’Italia nel contesto sportivo internazionale.

«Il problema per cui l’italia non ha più la centralità di un tempo nello sport riguarda in particolar modo gli impianti. Noi facciamo l’80% del fatturato negli sport di squadra che necessitano di importanti infrastrutture: come Italia siamo molto indietro rispetto a Francia e Germania. Spesso ci si nasconde dietro l’iter amministrativo, che è complicato in tutti i paesi, dietro a cui si nasconde un tema economico».

Umberto Gandini si è soffermato in tal senso sugli ostacoli della burocrazia, che spesso impedisce di mettere a terra progetti in tempistiche ragionevoli anche in presenza di risorse adeguate e volontà imprenditoriale.

«Rimango convinto che la burocrazia sia un forte ostacolo, ci sono tanti capitali legati al mondo dello sport e dell’intrattenimento e vanno convogliati. Nella mia esperienza romana ho toccato con mano il dossier stadio, non sempre basta l’imprenditore illuminato che vuole investire. Le operazioni devono tener conto della sostenibilità economica: la Roma di Pallotta chiedeva l’opportunità di costruire altre facility intorno allo stadio per ottenere un ritorno adeguato».

L’importanza di sviluppare sinergie tra gli attori

In un contesto di difficoltà generalizzata, è emersa con forza l’esigenza di modelli di collaborazione fruttuosa: Michele Uva ha rimarcato l’importanza di due concetti chiave, ovvero la programmazione e le sinergie.

«Per noi la programmazione è chiave, ogni Europeo parte 6 anni prima in termini di costruzione e ammodernamento degli impianti e 4 anni prima in termini operativi. Inoltre, è fondamentale il lavoro in sinergia tra gli attori per arrivare al risultato. L’italia ha uno straordinario vantaggio come nazione: dobbiamo metterci a sistema per programmare e generare una legacy che deve essere dimostrata con numeri e una reportistica chiara e trasparente».

Sul tema è intervenuta anche Antonella Baldino, che nel suo ruolo di vertice dell’Istituto Credito Sportivo e Culturale si pone come soggetto facilitatore del dialogo tra pubblico e privato nel costruire impianti a servizio del territorio e della comunità.

«Il freno a per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti riguarda gli iter amministrativi, nonostante la legge dello sport del 2021 che ha aiutato a ridefinire i processi in maniera più efficiente passano 4 anni tra il progetto e la prima pietra, tempo in cui possono accadere stravolgimenti economici sostanziali. – ha commentato -. Sul comparto stadi l’idea di avere un commissario a supervisione va a dare un impulso ai progetti».