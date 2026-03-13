L'Inter supera i 90 milioni di followers sui social: crescita del 5% da inizio 2026

La crescita è stata significativa su YouTube e TikTok , le piattaforme più frequentate dalla Gen Z e dalle nuove audience, che confermano quindi l’efficacia della strategia messa in atto dal club nerazzurro per dialogare in modo sempre più diretto con le nuove generazioni. TikTok , secondo tra i profili dell’Inter per dimensione della fanbase dopo Facebook , si appresta a raggiungere i 20 milioni di fan, mentre YouTube è invece il canale che nell’ultimo anno ha registrato la crescita più rapida: +66% dall’inizio del 2026 e +267% negli ultimi 365 giorni. Il club nerazzurro ha recentemente raggiunto i 5 milioni di iscritti e occupa oggi la decima posizione tra i club calcistici al mondo sulla piattaforma, in costante ascesa rispetto alla 15esima posizione di dicembre 2025 e alla 18esima di inizio stagione, come si evince dai dati di Blinkfire.

Oltre all’incremento numerico, il canale Youtube ha registrato nell’ultimo anno anche un significativo aumento della percentuale di fan internazionali, passati dal 67% al 90%. In questo contesto spicca la crescita della community statunitense, aumentata del +350% negli ultimi 365 giorni.

Alla base di questo sviluppo c’è una strategia editoriale e media rinnovata, sempre più internazionale e orientata alla creazione di contenuti originali e di alto valore narrativo, con un’attenzione crescente verso i contenuti geolocalizzati e targettizzati per mercati specifici. Questi sono pensati sia per il core fan – come nel caso dei recenti video realizzati per il Derby d’Italia e per Inter-Juventus – sia per un pubblico globale di football enthusiast, come il contenuto speciale realizzato per il 118esimo compleanno del Club e le numerose collaborazioni con creator, community internazionali e brand di rilevanza globale nel settore sportivo come NFL. I contenuti geolocalizzati sono resi disponibili in 13 lingue e distribuiti attraverso una geolocalizzazione sempre più capillare che coinvolge oggi 16 paesi.

Questo approccio si inserisce all’interno di un ecosistema più ampio che integra contenuti editoriali, attivazioni con i partner e progetti di collaborazione di respiro internazionale. Un modello che permette al Club di amplificare la propria presenza digitale e rafforzare il posizionamento del brand Inter a livello globale, attraverso iniziative capaci di unire storytelling, intrattenimento e coinvolgimento delle community. In questo contesto si inseriscono progetti editoriali e creativi più strutturati, come l’innovativa campagna realizzata in occasione della Champions League, le collaborazioni con icone globali come Spike Lee e i Pink Floyd e la campagna di presentazione del quarto kit con Nike e ACG – che ha unito il lancio di un prodotto a storytelling e attivazioni fisiche.