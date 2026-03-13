Oaktree pronto ad acquisire una compagnia assicurativa di A-Cap dopo il crac di 777 Partners

Secondo le indiscrezioni, Oaktree rileverebbe da Advantage Capital una quota di controllo di una compagnia assicurativa con sede in South Carolina. Nel piano di ristrutturazione di A-Cap, quest’ultima cederà il controllo della compagnia assicurativa della South Carolina Atlantic Coast Life Insurance Company , mentre manterrà quella con sede nello Utah Sentinel Security Life Insurance Company . In quest’ultima, però, ci sarà l’intervento di Oaktree, che da qualche mese è passata sotto il controllo del colosso canadese Brookfield Corporation .

Oaktree Capital Management – il fondo proprietario dell’Inter – sta preparando nuove acquisizioni nel settore assicurativo dopo il crollo di 777 Partners (il fondo che in passato è stato proprietario del Genoa) che aveva investito in operazioni ad alto rischio, tra cui società calcistiche. Come riporta il Financial Times, Oaktree ha annunciato che alcuni fondi da lui gestiti acquisiranno una quota di controllo in una compagnia assicurativa con sede in South Carolina da A-Cap (Advantage Capital), nell’ambito di una ristrutturazione.

Secondo il dipartimento assicurativo della North Carolina, Atlantic Coast Life Insurance Company aveva 6.000 polizze vita attive nel 2024 e, insieme alle polizze di rendita, oltre 1,5 miliardi di dollari di passività complessive. Patrick George, vicepresidente senior di Oaktree per le opportunità globali, ha spiegato che l’operazione rappresenta «l’ultima di una serie di investimenti nel settore assicurativo in cui collaboriamo con aziende durante fasi di dislocazione o transizione del mercato».

Si tratta di una strategia ben precisa di Oaktree, co-fondata da Howard Marks, che vede nel settore assicurativo una possibilità di sviluppo interessante per i propri investitori. A dicembre, il fondo ha annunciato che sosterrà, attraverso risorse proprie, la nuova compagnia assicurativa vita Avocet Partners. Nello stesso mese, la Oaktree ha comunicato anche la creazione di un veicolo speciale per riassicurare polizze assicurative commerciali vendute da Allianz.

La stessa Brookfield Corporation, così come Apollo Global Management e KKR, ha concluso le acquisizioni di alcune società attive nei fondi pensionistici affermandosi come tra i principali venditori di polizze vita e rendite negli Stati Uniti. Questo tipo di prodotti finanziari stanno registrando un forte boom perché molti americani della classe media cercano di proteggere il reddito pensionistico, spesso trasferendo i risparmi accumulati nei piani pensionistici verso polizze di rendita.

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