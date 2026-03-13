Sport italiano e Sostenibilità: impegno diffuso, ma la sfida è ancora aperta

E’ quanto emerge dall’Osservatorio Sport e Sostenibilità di Fair Play Advisory, la divisione di Fair Play Media attiva nella consulenza sullo sport business, presentato a Milano giovedì 12 marzo nel corso del convegno “Lo sport italiano alla prova della sostenibilità”, evento organizzato in partnership con LCA Studio Legale, cui hanno preso parte Antonella Baldino (amministratore delegato di Istituto Credito Sportivo e Culturale), Michele Uva (UEFA Executive Director – S&E Sustainability e delegato ufficiale per EURO 2032), Gianluca Pavanello (CEO di Macron), Umberto Gandini (Long-standing Sport Executive), Federico Venturi Ferriolo (Head of Sports di LCA Studio Legale), insieme ad Andrea Di Biase (CEO di Fair Play Media), Luciano Mondellini (direttore di Calcio e Finanza | Sport e Finanza) e Stefano Gianuario (Vicedirettore di Sport e Finanza).

La ricerca è stata condotta su un campione significativo delle istituzioni sportive italiane: 10 Federazioni sportive affiliate al CONI, 4 leghe sportive professionistiche e Sport e Salute (la società pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia).

Queste 15 realtà annoverano tra i loro tesserati oltre 3,8 milioni di atleti, che salgono a 20 milioni se si considerano tutti gli italiani che praticano una o più discipline sportive a livello amatoriale. Un bacino potenziale equivalente alla metà della popolazione italiana verso cui veicolare i messaggi e il portato valoriale dell’impegno del settore.