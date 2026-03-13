Ha ammesso l’errore sul caso Kalulu: Bastoni candidato al premio “Rosa Camuna”

Fischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu, poi espulso, nella gara con la Juventus, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha saputo «riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità».
Per questo motivo il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha candidato il calciatore del club nerazzurro e della Nazionale alla “Rosa Camuna”, la massima onorificenza della Lombardia per l’atteggiamento «non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi».
La candidatura del presidente Romani è stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Per entrambi, episodi come quello avvenuto in Inter-Juventus lo scorso 14 febbraio, «si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita».