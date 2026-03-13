Ha ammesso l’errore sul caso Kalulu: Bastoni candidato al premio “Rosa Camuna”

Per questo motivo il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani , ha candidato il calciatore del club nerazzurro e della Nazionale alla “Rosa Camuna”, la massima onorificenza della Lombardia per l’atteggiamento « non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi ».

La candidatura del presidente Romani è stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Per entrambi, episodi come quello avvenuto in Inter-Juventus lo scorso 14 febbraio, «si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita».