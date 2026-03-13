Ranking UEFA, il Portogallo supera l'Olanda e insidia la Francia: tre squadre in Champions dal 27/28

Le gare di andata degli ottavi di finale delle tre competizioni UEFA hanno già decretato il primo verdetto per quanto riguarda il ranking per Paesi: il Portogallo ha superato al sesto posto l’Olanda nella classifica quinquennale grazie alla vittoria in Europa League contro il Porto in casa dello Stoccarda, con l’Eredivisie che è rimasta con una sola rappresentante, l’AZ Alkmaar in Conference.
Il ranking quinquennale si aggiorna a ogni fine stagione, dove l’annata più lontana viene esclusa dal conteggio. In vista del 2026/27 a uscire dal calcolo sarà quindi la stagione 2021/22. Se nelle prime quattro posizioni, che garantiscono quattro squadre direttamente alla prima fase della Champions League, non cambierà nulla (l’Italia è seconda dietro all’Inghilterra e davanti a Spagna e Germania), la situazione si fa interessante dal quinto posto in giù.
Al momento la situazione del ranking è la seguente (facendo riferimento al quinquennio che comprenderà anche la prossima stagione, partendo quindi dal 2022/23):
- Inghilterra – 113,686 punti
- Italia – 98,874 punti
- Spagna – 93,359 punti
- Germania – 89,259 punti
- Francia – 80,855 punti
- Portogallo – 69,666 punti
- Olanda – 67,345 punti
- Belgio – 62,250 punti
- Turchia – 51,475 punti
- Repubblica Ceca – 48,525 punti
Come si vede dal ranking attuale, l’Olanda è stata superata anche dal Belgio al momento e ogni possibilità di recuperare una posizione, il massimo possibile, è legata all’AZ Alkmaar in Conference, dove i punti bonus per il passaggio dei turni a eliminazione diretta sono inferiori rispetto alle altre due competizioni UEFA.
Ma cosa cambia per le squadre della Eredivisie? Se le prime quattro del ranking quinquennale si garantiscono quattro posti diretti in Champions League, le cose cambiamo molto per chi è dietro. La quinta, la Francia, ha solo tre posti garantiti nella massima competizione UEFA, mentre la quarta del campionato dovrà passare dalle qualificazioni.
Più si scende nel ranking e meno squadre garantite si hanno in Champions. Non cambia nulla per la prossima stagione, ma ogni ragionamento si riflette dalla stagione 2027/28 in avanti. Attualmente l’Olanda porta due squadre dirette in Champions, più una ai preliminari, mentre il Portogallo ne qualifica una sola più eventualmente una dai preliminari.
Con la conferma aritmetica del sorpasso, ecco che i portoghesi guadagneranno una formazione in più in Champions, potendo contare sulle prime due del campionato direttamente qualificate con la terza che passerebbe dai preliminari. Ragionamento opposto per la Eredivisie che dalla prossima edizione del campionato avrà garantito solamente un posto, quello che spetta alla vincitrice del torneo nazionale, mentre la seconda dovrà passare dai playoff.
La scalata del Portogallo inizia a preoccupare anche la Francia, che in questi anni ha difeso con successo la quinta piazza grazie ai risultati del Paris Saint-Germain, riuscendo a compensare i pochi punti portati dalle altre squadre. Ma in futuro, se le formazioni della Liga portoghese dovessero continuare con questo trend, anche il quinto posto francese potrebbe essere a rischio. Di seguito, la classifica a partire dalla prossima stagione, con il gap tra Francia e Portogallo ulteriormente ridotto al momento:
- Inghilterra – 92,686 punti
- Italia – 83,160 punti
- Spagna – 74,931 punti
- Germania – 73,045 punti
- Francia – 62,439 punti
- Portogallo – 56,750 punti
- Belgio – 55,650 punti
- Olanda – 48,145 punti
- Turchia – 44,775 punti
- Repubblica Ceca – 41,825 punti