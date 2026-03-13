Ranking UEFA, il Portogallo supera l'Olanda e insidia la Francia: tre squadre in Champions dal 27/28

Le gare di andata degli ottavi di finale delle tre competizioni UEFA hanno già decretato il primo verdetto per quanto riguarda il ranking per Paesi: il Portogallo ha superato al sesto posto l’Olanda nella classifica quinquennale grazie alla vittoria in Europa League contro il Porto in casa dello Stoccarda, con l’Eredivisie che è rimasta con una sola rappresentante, l’AZ Alkmaar in Conference.

Il ranking quinquennale si aggiorna a ogni fine stagione, dove l’annata più lontana viene esclusa dal conteggio. In vista del 2026/27 a uscire dal calcolo sarà quindi la stagione 2021/22. Se nelle prime quattro posizioni, che garantiscono quattro squadre direttamente alla prima fase della Champions League, non cambierà nulla (l’Italia è seconda dietro all’Inghilterra e davanti a Spagna e Germania), la situazione si fa interessante dal quinto posto in giù.