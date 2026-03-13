Mondiali, risolto il caso Boston: costi della sicurezza anticipati dal patron dei New England Patriots

Il comitato organizzatore di Boston ha accettato di anticipare i fondi necessari per le spese di sicurezza pubblica del comune di Foxborough, con il supporto finanziario del Kraft Group , fondato da Robert Kraft , patron della franchigia della NFL, New England Patriots e del Gilette Stadium.

E’ stato risolto il caso Boston in vista dei Mondiali del 2026. L’area della capitale del Massachusetts sarà impegnata a ospitare sette partite dell’attesa competizione iridata che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada. Come riporta Bloomberg, gli organizzatori della Coppa del Mondo FIFA hanno trovato un accordo sui finanziamenti con la città di Foxborough , dove sorge il Gilette Stadium , per quanto riguarda i costi legati alla sicurezza pubblica .

«In base a questo accordo, la città di Foxborough non sosterrà alcun costo o onere finanziario legato alla Coppa del Mondo FIFA», si legge in una dichiarazione congiunta. Il comunicato spiega che Boston Soccer 2026 fornirà finanziamenti anticipati per gli investimenti di sicurezza e per l’intero dispiegamento necessario stabilito dalle autorità di sicurezza pubblica, con il sostegno di Kraft Sports + Entertainment.

Nelle scorse settimane la situazione sulla vicenda aveva portato a uno stallo totale con i funzionari comunali che avevano minacciato di negare alla FIFA le autorizzazioni necessarie per far svolgere le partite previste qualora non fosse stato trovato l’accordo sui 7,8 milioni di dollari di costi stimati entro il 17 marzo. Pericolo scampato grazie all’intervento del miliardario Kraft.

Ma non è finita qui per la FIFA. Infatti, anche altre città ospitanti sono alle prese con lo stesso problema, mentre centinaia di milioni di dollari del US Department of Homeland Security restano bloccati a causa del blocco del governo federale degli scorsi mesi. Ma la risoluzione del caso Boston è comunque una ottima notizia per il massimo organo del calcio mondiale presieduto da Gianni Infantino.