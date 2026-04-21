Tebas ci riprova: vuole portare una gara della Liga in Cina

Si tratta del terzo tentativo da parte di Tebas dopo quelli andati a vuoto lo scorso anno e in questa stagione che avevano come obiettivo quello di far una partita della Liga a Miami . Per l’annata in corso la scelta era ricaduta su Villarreal-Barcellona , ma dopo una serie di proteste e alcuni problemi logistici, la sfida fissata all’ Hard Rock Stadium per il 20 dicembre scorso è stata definitivamente cancellata.

Il presidente della Liga Javier Tebas non molla e punta nuovamente a portare una partita del massimo campionato al di fuori dei confini spagnoli. Il numero uno del massimo campionato iberico lo ha annunciato nuovamente durante il seminario “Geopolitica e Sport”, organizzato dal Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) e da LaLiga. A riportarlo è lo spagnolo Palco23.

«È uno degli aspetti della geopolitica, ma non il principale; accadrà prima o poi – ha dichiarato Tebas –, oggi è complicato perché le istituzioni internazionali hanno preso posizione, a mio avviso, senza aver approfondito bene la questione». Ma una delle principali complicazioni per organizzare una partita del campionato nazionale fuori dai propri confini rimane quella legata alla logistica come appurato quest’anno.

Infatti, anche se non è arrivato il veto di FIFA e UEFA dopo la sentenza in favore di Relevent Sports (a cui si era appoggiata proprio la Liga la scorsa stagione), le ambizioni di Tebas si sono scontrate con la realtà: dal fatto che il Villarreal avrebbe dovuto giocare una partita in meno in casa, tra l’altro una di enorme rilievo come quella contro il Barcellona, senza dimenticare una trasferta lunga e complicata per le due squadre che avrebbe creato un danno ai tifosi spagnoli delle due squadre. Tematiche che si sono riproposte anche in Italia quando la Lega Serie A ha provato a organizzare per febbraio a Perth la sfida di campionato fra Milan e Como, che alla fine è stata rinviata per la non disponibilità di San Siro – causa Olimpiadi invernali – e giocata più avanti nel calendario, ma sempre nell’impianto milanese.

Nonostante tutte queste criticità, infine, Tebas rimane convinto della bontà del progetto, che porterebbe la Liga a essere il primo campionato nazionale a far disputare una partita ufficiale al di fuori dei propri confini. «Perché non parlano con i ministri cinesi? Io sì li conosco e sarei felice che la Liga venisse condivisa con la Cina: crediamo che collaborare e lavorare per il marchio Spagna sia la cosa migliore», ha concluso il numero uno del massimo campionato spagnolo.