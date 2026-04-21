L'Inter torna a Hong Kong in estate per sfidare il Manchester City di Guardiola

L’Inter di Cristian Chivu , che si avvicina a grandi passi alla conquista del 21° scudetto, volerà in Asia per sfidare in gara secca il Manchester City di Pep Guardiola , che sta lottando punto a punto in Premier League contro l’Arsenal. La sfida si giocherà il 1° agosto al Kai-Tak Stadium di Hong Kong , impianto nuovissimo da 50mila persone. Conclusa la sfida con i Cityzens, l’Inter è attesa dal doppio derby italiano con Juve e Milan a Perth.

La tournée estiva dell’ Inter si allarga. Dopo aver annunciato, per la prima volta assoluta, le sfide contro Juventus e Milan a Perth (Australia) , nella giornata di oggi il club nerazzurro ha ufficializzato la sua partecipazione all’ Hong Kong Football Festival , dove parteciperanno anche i bianconeri, oltre a Manchester City e Chelsea .

Non sarà una prima volta per l’Inter ad Hong Kong: i nerazzurri hanno già giocato nella città il 18 giugno 1997, quando al termine della stagione viaggiarono fino a Hong Kong per disputare una partita amichevole contro il Sing Tao, squadra locale battuta per 8-0 all’Hong Kong Stadium con tre gol di Ganz e le reti di Zamorano, Kallon, Winter, Ince e Djorkaeff. Il match di Hong Kong sarà l’occasione per rinnovare ancora una volta una sfida straordinaria che mette a confronto due grandi squadre del calcio europeo.

I precedenti ufficiali tra Inter e Manchester City sono solo due: la finale della Champions League giocata a Istanbul il 10 giugno 2023 e la partita valida per la prima giornata della League Phase della massima competizione europea della stagione 2024/25, terminata 0-0 a Manchester. In amichevole le due squadre si sono affrontate due volte: nel 2010 a Baltimora negli Stati Uniti i nerazzurri vinsero 3-0 con una doppietta di Obinna e un gol di un giovanissimo Cristiano Biraghi, mentre l’anno successivo a Dublino in Irlanda i Cityzens sconfissero i nerazzurri con lo stesso punteggio.