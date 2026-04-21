Il TAR blocca la Roma sullo stadio: lavori sospesi fino al 13 maggio

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso del comitato cittadino contro lo stadio della Roma a Pietralata bloccando così le attività preliminari iniziate di recente e propedeutiche all’inizio ufficiale dei lavori per il nuovo impianto.

«Il TAR Lazio con ordinanza ha disposto la sospensione delle attività preliminari di taglio dell’area boscata dove la Roma vorrebbe costruire il nuovo impianto. Il provvedimento riguarda il nulla osta rilasciato in favore di A.S. Roma S.r.l. per l’abbattimento di 26 alberi. Il TAR ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile, sospendendo le attività fino alla prossima udienza del 13 maggio 2026», si legge nella comunicazione degli avvocati Giuseppe Libutti, Sergio Santoro e Michele Trotta, legali del comitato cittadino contro lo stadio.