Invasione di campo degli ultras, quattro gare a porte chiuse per il Foggia

“Quattro gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia alle quali parteciperà la società Foggia a porte chiuse e 10.000,00 euro di ammenda”. È questa la decisione del giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, dopo quanto accaduto durante Monopoli-Foggia, gara valida per il girone C del campionato di Serie C, con gli ultras ospiti che hanno fatto irruzione in campo al 95’.

In particolare, il giudice ha disposto “che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sia scontata in occasione della gara casalinga del campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente comunicato e, per il rimanente, in occasione di tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la società sanzionata”.