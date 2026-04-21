Nuova partnership per il Napoli: XTB diventa Global Trading Partner del club

Nuova partnership per il Napoli. Il club partenopeo ha annunciato un accordo con XTB, che sarà Global Trading Partner del Club per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027, con una presenza che si svilupperà attraverso piattaforme digitali, iniziative matchday, eventi e attivazioni dedicate.

L’accordo si inserisce nel percorso di crescita internazionale di SSC Napoli e nella strategia di sviluppo globale di XTB, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di coinvolgimento per tifosi e community attraverso esperienze esclusive e iniziative dedicate.