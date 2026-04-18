Una specializzazione iniziata nei primi anni novanta quando Miguel Indurain , privo di spunto veloce però imbattibile nelle cronometro e dotato di un’impressionante resistenza sulle salite (e quindi difficilmente staccabile su Alpi e Pirenei ), era diventato il dominatore delle grandi corse a tappe senza essere vincitore seriale nelle classiche monumento o al Mondiale. Nei fatti lo spagnolo pose fine a quella tradizione per cui i grandi corridori ( Merckx , Coppi , Bartali , Hinault o chi per essi) puntavano a vincere tutto da febbraio sino a novembre e in questo senso l’ultimo samurai fu Gianni Bugno che vinse due Mondiali e svariate classiche, però, nonostante un Giro d’Italia conquistato, non trionfò mai al Tour de France a causa proprio di Indurain .

Prima dell’avvento del fenomeno Tadej Pogacar, il grande ciclismo internazionale aveva vissuto almeno tre decenni in cui i corridori erano specializzati : chi puntava sulle corse a tappe e chi, sapendo di non poter trionfare nei grandi giri, invece solo sulle gare di un giorno, le grandi classiche e il campionato del mondo .

La crisi dei diritti tv della Ligue 1 è cominciata nel 2018 con l’accordo record con Mediapro (1,15 miliardi annui), fallito già nel 2020 tra pochi abbonati e mancati pagamenti, causando gravi problemi finanziari ai club. Dal 2021 i diritti sono passati ad Amazon per cifre molto inferiori, mentre i rapporti con Canal+ (storico partner televisivo della lega francese) si sono deteriorati. Nel 2024 è arrivato DAZN (circa 400 milioni annui), ma anche questo accordo è saltato nel 2025 tra dispute e obiettivi non raggiunti. Senza offerte rilevanti, la LFP ha quindi lanciato nel 2025 la piattaforma diretta Ligue 1+ , con un buon avvio ma crescita incerta, segno di un mercato ancora fragile.

In Francia , invece, dove storicamente il calcio ha fatto più fatica a imporsi a livello popolare , non solo gli stadi non sono così pieni (pur essendo in media meno capienti di quelli tedeschi) ma il campionato sembra essere totalmente assoggettato alle dinamiche europee . Per esempio lo scontro diretto tra PSG e Lens (attualmente secondo), in programma tra i due match dei quarti di Champions dei parigini contro il Chelsea , è stato procrastinato per non infastidire la preparazione degli uomini di Luis Enrique. Cosa ancora più importante a livello economico non solo i diritti esteri della Ligue 1 non portano molti denari (secondo i dati della UEFA solo 80 milioni di euro annui, contro i 251 della Serie A ad esempio) ma fanno una grandissima fatica anche quelli interni visto quanto successo nel recente passato.

In Germania la passione dei tifosi tedeschi (che è simile a quella degli italiani per la Serie A, degli inglesi per la Premier e degli spagnoli per la Liga) fa sì che nonostante la monotonia bavarese al vertice, gli stadi siano sempre pieni e i diritti televisivi interni copiosi ( 1,121 miliardi annui compresa la 2.Bundesliga, rispetto ai 900 milioni della Serie A). Non solo, ma la bravura dei manager della Bundesliga riesce a vendere abbastanza bene i diritti del campionato tedesco anche all’estero, come spiegato nella recente intervista concessa a questa testata da Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del Napoli .

Parigini e bavaresi già a inizio stagione non solo sanno che dopo 34 partite probabilmente vinceranno il torneo nazionale ma anche che deve capitare qualcosa di veramente catastrofico per non centrare quantomeno la qualificazione alla Champions League . Tanto che in Germania non capita dal 2007/08 che il Bayern non partecipi alla massima competizione europea (e negli ultimi 30 anni l’ha mancata solo tre volte) e in Francia il PSG è presente in Champions consecutivamente dal 2012/13 .

Premier e Liga: quando la competitività diventa un limite

Tornando al discorso complessivo, al contrario di Bayern e PSG, Liverpool e Real, che da questi sono stati eliminati, tale vantaggio non lo hanno. E nemmeno lo ha l’Arsenal che si è qualificato non certo senza fatica contro i più modesti portoghesi dello Sporting Lisbona.

Nello specifico, Reds e Gunners perché la Premier League, che pur distribuisce ai propri club enormi quantità di danaro, è molto competitiva e ogni avversario se la gioca sino alla morte. Non a caso a sei giornate dalla conclusione l’Arsenal, in evidente calo fisico e stracarico di infortuni, in un mese ha perso la finale di Coppa di Lega, è stato eliminato dalla Coppa d’Inghilterra, e si gioca molto del titolo nazionale contro il City domani all’Ethiad dopo la rimonta degli uomini di Guardiola. E il Liverpool, dal canto suo, che ha speso quasi 500 milioni sul mercato la scorsa estate, deve ancora lottare per qualificarsi in Champions l’anno prossimo.

Per quanto concerne il Real invece il motivo è che, per quanto i Blancos siano sempre ragionevolmente sicuri di qualificarsi alla massima competizione europea, ogni anno non possono mai sottostimare la Liga perché ne va del loro eterno duello sportivo, economico e anche politico con il Barcellona.

Il caso Atletico: programmare senza l’obbligo di vincere

Venendo alla quarta sfida, il derby spagnolo tra Atletico e Barça (che ha visto prevalere i primi sui secondi) i discorsi sono invece diversi: in particolare se per i blaugrana vale, a parti inverse, quanto spiegato per il Real, per i colchoneros il quadro non è lo stesso.

La strategia del presidente Enrique Cerezo e di Diego Pablo Simeone, che sono il tandem dominante da anni al Metropolitano, è ormai chiara: il club si è ormai stabilizzato come la terza grande di Spagna e come tale, in una lega che ha diritto a quattro posti in Champions, ha la ragionevole sicurezza di centrare la massima competizione europea ogni anno (l’ultima volta che i biancorossi non ci andarono fu nel 2012/13).

Questo dà la possibilità di programmare bene gli investimenti economici quasi sin dall’anno prima e non caso la società può vantare una rosa di prim’ordine anche a livello europeo, anche se non paragonabile sulla carta a quelle di Real o Barcellona.

In termini sportivi però l’Atletico ha il vantaggio nei confronti delle due rivali più nobili di non avere il “dovere assoluto” di vincere la Liga. Pertanto al via del campionato i colchoneros danno il massimo per tenere botta, però se nel prosieguo della stagione vedono che non riescono a tenere il passo di Barcellona e Real l’enfasi passa direttamente sulle coppe. Prova ne sia l’ultima partita di Liga, quella contro il Siviglia tra i due incontri con il Barça in Champions. Simeone, avendo bene in mente che la sua squadra a sette giornate dal termine della Liga era quarta con un cuscinetto rassicurante di 12 punti sulla quinta, ha schierato al Pizjuan un undici composto in larga parte da riserve (rimanendo, dopo il ko, comunque a +11 sul Betis nonostante tre sconfitte di fila in campionato). Cosa invece che ha potuto fare solo in parte il suo collega blaugrana Hansi Flick dato che i catalani, primi nella Liga con 9 punti di vantaggio sul Madrid, devono necessariamente tenere d’occhio anche il campionato.

I modelli europei e il paradosso italiano

A conti fatti quindi osservando quanto emerge dai campionati principali in Europa sembrano delinearsi, con le diversità insite nella varie nazioni, modelli dissimili: