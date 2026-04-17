Il dato è in calo di 117 milioni di euro rispetto alla stagione 2024/25, quando secondo i dati ufficiali della UEFA le italiane hanno incassato oltre 425 milioni di euro . Il calo è legato prevalentemente a due fattori: il minor numero di squadre di Serie A (quattro e non cinque) che ha preso parte alla Champions League e il netto divario nei premi maturati dall’ Inter tra le due stagioni, considerando che lo scorso anno i nerazzurri avevano raggiunto la finale.

Con l’eliminazione di Bologna e Fiorentina maturata nella serata di ieri, si è conclusa la stagione 2025/26 delle squadre italiane nelle coppe europee. E’ quindi possibile stimare definitivamente i premi UEFA complessivi incassati dai club di Serie A nei tre tornei: Champions League (la manifestazione più ricca di tutti), Europa League e Conference League . In totale, le squadre italiane che hanno preso parte alle tre competizioni hanno ricevuto premi per 308 milioni di euro .

Premi coppe europee 2025 2026 – Le cifre delle italiane

Nel dettaglio, la Champions League quest’anno ha visto tra le protagoniste Inter (71 milioni), Atalanta (70 milioni), Juventus (64 milioni) e Napoli (48 milioni). Solamente i bergamaschi hanno raggiunto gli ottavi di finale, mentre i nerazzurri di Milano e i bianconeri si sono arenati ai playoff. Peggio di tutti ha fatto il Napoli, che ha chiuso al 30° posto nel girone unico, mancando addirittura l’accesso agli spareggi.

Guardando all’Europa League, anche in questo caso le due squadre partecipanti non sono riuscite ad andare oltre i quarti di finale. Il Bologna si è fermato proprio a questo turno, incassando premi per quasi 22 milioni. Cifra simile anche per la Roma, che si è fermata però agli ottavi di finale, eliminata proprio dal Bologna di Vincenzo Italiano, in un doppio confronto particolarmente spettacolare. Chiusura dedicata alla Fiorentina, che ha fatto segnare il peggior percorso in Conference League da quando i toscani hanno preso parte alla competizione. Nelle edizioni precedenti erano arrivate due finali e una semifinale, mentre nel 2025/26 i viola si sono fermati ai quarti, eliminati dal Crystal Palace. Il percorso è valso poco più di 10 milioni di euro, in calo rispetto a quanto incassato nel 2024/25 (quasi 14 milioni di euro).