E’ passato quasi un anno e mezzo dalla nomina di John Elkann come membro del consiglio di amministrazione di Meta, la società fondata dall’imprenditore statunitense Mark Zuckerberg che controlla alcuni dei principali social network al mondo: Facebook, Instagram e Whatsapp.

Nei primi giorni del mese di gennaio del 2025, il colosso tecnologico, che ha sede in California, aveva annunciato che il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor era stato eletto nel CdA dell’azienda. Secondo Zuckerberg, l’ingresso di Elkann avrebbe portato «un insieme di esperienze e di prospettive che ci aiuteranno ad affrontare le enormi opportunità che ci attendono con l’intelligenza artificiale, i dispositivi indossabili e il futuro della connessione umana».