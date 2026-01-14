La Champions della scorsa stagione ha visto tra le protagoniste le italiane Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna (quest’ultimo grazie alla conquista del posto extra nella competizione, sulla base del ranking stagionale 2023/24). I felsinei sono stati eliminati durante il girone unico, mentre Atalanta, Juve e Milan sono uscite dalla competizione ai playoff, mettendo a referto risultati deludenti. Percorso incredibile invece per l’Inter, che si è arresa solamente in finale al cospetto del PSG di Luis Enrique.

La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2024/25. Si tratta di un documento che – tra le altre cose – mette in evidenza i premi ufficiali distribuiti al termine delle competizioni europee per club dell’anno passato: Champions League (il torneo più ricco di tutti), Europa League e Conference League . Seppur la nuova Champions sia già arrivata alla sua seconda edizione, si tratta di fatti delle prime cifre ufficiali per quanto riguarda i premi delle competizioni europee dall’introduzione del nuovo format.

Guardando all’Europa League, nessuna delle squadre partecipanti – Lazio e Roma – è riuscita a spingersi particolarmente lontano. I biancocelesti hanno conquistato gli ottavi di finale (eliminati dal Bodo Glimt), mentre i giallorossi sono stati eliminati addirittura ai playoff. Infine, un altro bel percorso in Conference League per la Fiorentina, co la formazione toscana eliminata in semifinale dal Real Betis.

Premi ufficiali coppe 2024 2025 – Le cifre delle italiane

Ma quanto hanno incassato esattamente i club di Serie A che hanno giocato la Champions, l’Europa League e la Conference League lo scorso anno? I premi complessivi distribuiti a tutte le società italiane ammontano a oltre 425 milioni di euro, in linea con le stime di Calcio e Finanza e in netta crescita rispetto alla stagione 2023/24, grazie a un maggior numero di squadre presenti e a premi più ricchi con il nuovo ciclo. L’Inter è quella che ha incassato più di tutte – spinta dal raggiungimento della finale di Champions – con oltre 136 milioni, mentre l’Atalanta si trova al secondo posto, incassando meno della metà dei nerazzurri di Milano. Per quanto riguarda la Champions, seguono la Juventus, terza con oltre 66 milioni di euro, il Milan, al quarto posto con oltre 61 milioni di euro e il Bologna, fanalino di coda con poco più di 35 milioni. Guardando invece alle altre due competizioni, l’Europa League ha portato 24 milioni nelle casse della Lazio e poco più di 20 milioni in quelle della Roma. Chiude con poco meno di 14 milioni la Fiorentina, per la sua semifinale di Conference League.

E’ evidente come la Champions League rappresenti un asset fondamentale per i club, a cominciare dalla partecipazione alla manifestazione, che garantisce una fetta importante di ricavi. Arrivare in fondo al torneo può portare – grazie ai premi del nuovo ciclo – fino a quasi 15 milioni di euro. Sono ben sette i club che hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro nel 2024/25, in ordine di ricavi: