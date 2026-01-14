Coppa Italia, il programma dei quarti di finale: l’Inter col Torino a Monza

La Coppa Italia entra nel vivo con i quarti di finale, in programma tra il 4 e l’11 febbraio, e con una novità logistica che riguarda da vicino l’Inter. I nerazzurri, infatti, non giocheranno a San Siro la sfida contro il Torino: la partita si disputerà allo U-Power Stadium per l’indisponibilità dello stadio milanese.

Il motivo è legato al fatto che il 6 febbraio, infatti, San Siro ospiterà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, appuntamento che ha imposto una riorganizzazione del calendario sportivo cittadino e reso necessario lo spostamento della gara di Coppa Italia.