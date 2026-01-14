Coppa Italia, il programma dei quarti di finale: l’Inter col Torino a Monza

La Coppa Italia entra nel vivo con i quarti di finale, in programma tra il 4 e l’11 febbraio, e con una novità logistica che riguarda da vicino l’Inter. I nerazzurri, infatti, non giocheranno a San Siro la sfida contro il Torino: la partita si disputerà allo U-Power Stadium per l’indisponibilità dello stadio milanese.
Il motivo è legato al fatto che il 6 febbraio, infatti, San Siro ospiterà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, appuntamento che ha imposto una riorganizzazione del calendario sportivo cittadino e reso necessario lo spostamento della gara di Coppa Italia.
L’Inter di Chivu affronterà così il Torino mercoledì 4 febbraio alle 21, in campo neutro ma a pochi chilometri da casa sfruttando l’ospitalità del Monza, che già fa giocare allo U-Power Stadium le gare casalinghe della squadra Under 23 del club nerazzurro.
Il programma proseguirà giovedì 5 febbraio con una sfida di grande tradizione come Atalanta–Juventus, mentre martedì 10 febbraio toccherà al Napoli, che ospiterà la vincente dell’ottavo tra Fiorentina e Como. A chiudere il quadro, mercoledì 11 febbraio, sarà Bologna–Lazio.
Di seguito il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia:
- 04/02/2026 (mercoledì), ore 21.00: Inter – Torino (a Monza)
- 05/02/2026 (giovedì), ore 21.00: Atalanta – Juventus
- 10/02/2026 (martedì), ore 21.00: Napoli – Fiorentina/Como
- 11/02/2026 (mercoledì), ore 21.00: Bologna – Lazio
Nel tabellone, poi, la vincente di Inter/Torino sfiderà la vincente della sfida tra Napoli e Fiorentina/Como in semifinale, mentre chi passerà tra Atalanta e Juventus sfiderà una tra Bologna e Lazio.