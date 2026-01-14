La Serie A ha svelato gli orari di anticipi e posticipi della 23esima e della 24esima giornata del campionato del 2025/26. Il primo turno si giocherà addirittura spalmato su cinque giorni, dal momento in cui prenderà il via venerdì 30 gennaio con il match tra Lazio e Genoa e si concluderà addirittura martedì 3 febbraio alle ore 20.45, con la sfida tra Bologna e Milan. La scelta di posizionare questo match di martedì – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – è legata alla volontà di offrire due prime serate a Udinese-Roma e Bologna-Milan, anziché relegare uno dei due incontri alle ore 18.30 del lunedì.

Il turno successivo si giocherà invece tra venerdì 6 e lunedì 9 febbraio. Tuttavia, una sfida non è stata ancora posizionata in calendario. Si tratta dell’incontro tra Milan e Como, che non si potrà disputare durante quel turno a causa dell’indisponibilità dello stadio Giuseppe Meazza, occupato per gli eventi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La partita doveva essere giocata in Australia, ma il piano è naufragato «a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto al di fuori del loro controllo.