La Serie A ha svelato gli orari di anticipi e posticipi della 23esima e della 24esima giornata del campionato del 2025/26. Il primo turno si giocherà addirittura spalmato su cinque giorni, dal momento in cui prenderà il via venerdì 30 gennaio con il match tra Lazio e Genoa e si concluderà addirittura martedì 3 febbraio alle ore 20.45, con la sfida tra Bologna e Milan. La scelta di posizionare questo match di martedì – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – è legata alla volontà di offrire due prime serate a Udinese-Roma e Bologna-Milan, anziché relegare uno dei due incontri alle ore 18.30 del lunedì.
Il turno successivo si giocherà invece tra venerdì 6 e lunedì 9 febbraio. Tuttavia, una sfida non è stata ancora posizionata in calendario. Si tratta dell’incontro tra Milan e Como, che non si potrà disputare durante quel turno a causa dell’indisponibilità dello stadio Giuseppe Meazza, occupato per gli eventi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
La partita doveva essere giocata in Australia, ma il piano è naufragato «a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto al di fuori del loro controllo.
La partita proposta sarebbe stata la prima volta in cui una gara di Campionato europeo di alto livello, valevole per l’assegnazione di punti, sarebbe stata giocata al di fuori dei confini nazionali, rappresentando un’opportunità unica per la Western Australia di scrivere la storia del calcio internazionale», aveva commentato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli.
Di seguito, gli anticipi e i posticipi del 23° turno di campionato:
Queste le partite del 24° turno: