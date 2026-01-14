Repubblica lancia il sasso: niente Napoli per Guida e Maresca che però arbitrano Inter e Milan

Questa sera e domani Fabio Maresca e Marco Guida arbitreranno, rispettivamente, Inter-Lecce e Como-Milan. Due degli arbitri più esperti a disposizione del designatore Gianluca Rocchi che però, come sottolinea l’edizione odierna del La Repubblica, non vengono assegnati a partite del Napoli da quando Guida dichiarò di non essere sereno nel farlo, sostenendo che lo stesso valesse per il collega.
Designarli per le due competitor dirette del Napoli nella lotta scudetto, nonostante sia una scelta più che legittima, ha però alimentato diverse polemiche proprio per la loro presenza in diverse partite di Inter e Milan, in una stagione, come riporta La Repubblica, dove si sono visti diversi errori arbitrali sia in campo che al VAR con ben 12 i gravi errori che non sono stati sanati al monitor, o addirittura generati dalla verifica video, e c’è ancora un intero girone di ritorno da giocare. A questo si aggiunge il caso Antonio Zappi, il presidente dell’AIA che è stato inibito dal Tribunale federale per 13 mesi con l’accusa di pressioni sui vertici degli organi tecnici affinché si dimettessero.
«Sia io che Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività, voglio stare tranquillo», aveva dichiarato Guida. In seguito poi Maresca aveva il tiro: «Io sarei pronto ad arbitrare il Napoli», ma la designazione non è mai arrivata, nonostante dal 2023 sia caduto il limite di territorialità. La domanda del perché vengono designati comunque per Inter e Milan, come evidenzia La Repubblica, sarebbe da porre a Rocchi che in questo momento delicato, subito dopo lo scontro diretto di San Siro fra Inter-Napoli, si affidi a designazioni che rischiano di essere molto scivolose qualora ci fossero errori evidenti ai danni delle due milanesi.
Tutto questo fa sorgere una domanda naturale ai tifosi di Inter e Milan: se Guida e Maresca non vengono scelti il Napoli, che senso ha assegnare loro le partite delle contendenti? Inoltre, i tifosi milanisti sui social lamentano anche la designazione al VAR di Aleandro Di Paolo, che sei giorni fa in Milan-Genoa non ha assegnato rigore per il pestone di Ostigard su Füllkrug, e che nel dicembre 2021 segnalò il “fuorigioco geografico” di Giroud sul gol di Kessié proprio in un Milan-Napoli. Infine, Guida ha arbitrato anche l’Inter nella prima partita del 2026 contro il Bologna il 4 gennaio, sfida vinta 3-1 dai nerazzurri.