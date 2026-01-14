Repubblica lancia il sasso: niente Napoli per Guida e Maresca che però arbitrano Inter e Milan

Designarli per le due competitor dirette del Napoli nella lotta scudetto , nonostante sia una scelta più che legittima, ha però alimentato diverse polemiche proprio per la loro presenza in diverse partite di Inter e Milan, in una stagione, come riporta La Repubblica, dove si sono visti diversi errori arbitrali sia in campo che al VAR con ben 12 i gravi errori che non sono stati sanati al monitor, o addirittura generati dalla verifica video, e c’è ancora un intero girone di ritorno da giocare. A questo si aggiunge il caso Antonio Zappi , il presidente dell’ AIA che è stato inibito dal Tribunale federale per 13 mesi con l’accusa di pressioni sui vertici degli organi tecnici affinché si dimettessero.

«Sia io che Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività, voglio stare tranquillo», aveva dichiarato Guida. In seguito poi Maresca aveva il tiro: «Io sarei pronto ad arbitrare il Napoli», ma la designazione non è mai arrivata, nonostante dal 2023 sia caduto il limite di territorialità. La domanda del perché vengono designati comunque per Inter e Milan, come evidenzia La Repubblica, sarebbe da porre a Rocchi che in questo momento delicato, subito dopo lo scontro diretto di San Siro fra Inter-Napoli, si affidi a designazioni che rischiano di essere molto scivolose qualora ci fossero errori evidenti ai danni delle due milanesi.

Tutto questo fa sorgere una domanda naturale ai tifosi di Inter e Milan: se Guida e Maresca non vengono scelti il Napoli, che senso ha assegnare loro le partite delle contendenti? Inoltre, i tifosi milanisti sui social lamentano anche la designazione al VAR di Aleandro Di Paolo, che sei giorni fa in Milan-Genoa non ha assegnato rigore per il pestone di Ostigard su Füllkrug, e che nel dicembre 2021 segnalò il “fuorigioco geografico” di Giroud sul gol di Kessié proprio in un Milan-Napoli. Infine, Guida ha arbitrato anche l’Inter nella prima partita del 2026 contro il Bologna il 4 gennaio, sfida vinta 3-1 dai nerazzurri.